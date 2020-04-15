Источник материала: ОНТ

Минск признан самым танцующим городом в СНГ" class="one-news__figure-img">

Минск признан самым танцующим городом в СНГ. Таковы данные портала ТурСтат.

Эксперты посчитали количество поисковых запросов жителей разных городов, связанных с танцами. Белорусская столица оказалась впереди всего содружества. Танцами в сети у нас интересуются в два раза чаще чем в Алматы, и почти в три, чем в Баку.

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