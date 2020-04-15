|
Минск признан самым танцующим городом в СНГ
Источник материала: ОНТМинск признан самым танцующим городом в СНГ" class="one-news__figure-img">
Минск признан самым танцующим городом в СНГ. Таковы данные портала ТурСтат.
Эксперты посчитали количество поисковых запросов жителей разных городов, связанных с танцами. Белорусская столица оказалась впереди всего содружества. Танцами в сети у нас интересуются в два раза чаще чем в Алматы, и почти в три, чем в Баку.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск признан самым танцующим городом в СНГ. Таковы данные портала ТурСтат. Эксперты посчитали количество поисковых запросов жителей разных городов, связанных с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)