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Как будакошелевцы улучшают свои жилищные условия

15.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Бывая в разных уголках нашего района, невольно стала замечать: то тут, то там, словно грибы после дождя, вырастают современные жилые дома. Как оказалось, новое жилье строят многодетные семьи. И сегодня это одно из перспективных направлений в жилищном строительстве.

Как будакошелевцы улучшают свои жилищные условия
Домовладение семьи Лисименко. Кипит стройка в Рогини

Как отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, на территории нашего района 61 семья осуществляет строительство и реконструкцию одноквартирных жилых домов по Указу Президента Республики Беларусь №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Из их числа 57 многодетных, 3 молодых и одна семья со статусом ребенок-сирота. Строительный бум охватил почти весь район: Губичи, Дуравичи, Кошелево, Кривск, Пенчин, Уваровичи, Коммунар, Октябрь, Уза, Руденец, Широкое, Николаевка, Рогинь, Неговка, Бушевка, Калинино, Липиничи, Великий Мох и Буда-Кошелево.

В микрорайоне индивидуальной жилой застройки Молодежный райцентра предоставлено 17 земельных участков гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Строятся 17 одноквартирных жилых домов, из которых 15 – многодетными семьями.

В соответствии с программой строительства жилья продолжается строительство и 60-квартирного жилого дома по улице Совхозной вблизи дома №23 г. Буда-Кошелево по Указу №240. Ввод данного дома позволит улучшить свои жилищные условия 60-ти многодетным семьям.

В соответствии с Указом №240 только в прошлом году АСБ «Беларусбанк» выдано гражданам кредитных ресурсов в размере 3328,3 тысячи рублей для строительства и реконструкции жилых домов.

Как будакошелевцы улучшают свои жилищные условия
Деревня Уза. Через 2-3 года сюда планирует переселиться семья Губаньковых

Следует отметить, что в районе должное внимание уделяется вопросам строительства жилья для всех граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, а их почти полторы тысячи семей, только в райцентре более 1100. Так, для дальнейшего улучшения жилищных условий запланировано строительство многоквартирных жилых домов в Коммунаре, Буда-Кошелеве, а также в Узе и Уваровичах.

Что касается многодетных семей, то в текущем году с целью безусловного выполнения поручения главы государства по обеспечению их жильем из 247 семей 60 построят новые квартиры в 60-квартирном жилом доме в Буда-Кошелеве, 20 семей улучшат жилищные условия путем строительства в многоквартирном доме в Коммунаре, 39 семей занимаются оформлением земельных участков, разработкой проектно-сметной документации по строительству одноквартирных жилых домов, 61 семья ведет индивидуальное жилищное строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов.

Мы решили примерить на себя роль потенциальных заказчиков и отправились в путь.

Первым в нашем маршруте значилось домовладение семьи Лавреновых из Узы. Дмитрий и Елена, бывшие жители агрогородка Кривск, несколько лет назад переехали в Узу. Имея статус многодетной семьи, приобрели льготное жилье общей площадью 56 кв. метров. С рождением двойняшек, Лилии и Ирины, этой площади стало катастрофически не хватать. Как отметил глава семьи Дмитрий, благодаря службам райисполкома, Узовскому сельисполкому все организационные и подготовительные работы были произведены. И буквально за месяц осенью прошлого года старое жилье превратилось в добротный современный дом площадью 175 кв. метров. Качеством работ Дмитрий очень доволен, в дальнейших планах – благоустройство приусадебного участка, дворовой территории. Тут уж работы хватит всем домочадцам. Дмитрий и Елена работают на местной птицефабрике, никуда уезжать не собираются, да и повода для переезда точно не придвидится.

Как будакошелевцы улучшают свои жилищные условия
Дмитрий Лавренов с дочерьми на пороге дома

Буквально напротив дома Лавреновых ведет строительство своего жилья многодетная семья Вячеслава и Татьяны Губаньковых. С 2015 года они стояли на очереди, а в 2016-м с появлением третьей дочурки воспользовались льготами, предусмотренными Указом №240. Два года назад оформили участок, а в прошлом году возвели коробку дома. Все строительные работы также проводила подрядная организация. Переехать в новый дом Губаньковы планируют года через два-три. Отделочные внутренние работы будут проводить с привлечением материнского капитала.

Николай и Татьяна Лисименко из Рогини строят свой дом также с помощью государственной поддержки. Имея четверых несовершеннолетних детей, у супругов была возможность построить и переехать жить в новую квартиру в райцентре. Но они предпочли остаться в родной деревне, так как любят землю, свой агрогородок. На сегодняшний день в новом пятикомнатном доме площадью 116 кв. метров осталось выполнить только внутренние отделочные работы.

Как будакошелевцы улучшают свои жилищные условия
Дмитрий Кашицкий

Дмитрий и Ольга Кашицкие из Неговки, как и подобает молодой семье, построили свой новый дом на улице с символическим названием «Молодежная». До этого жили в доме хозяйства, затем его приватизировали и планировали частично отремонтировать. Но строительный вопрос основательно изменил свое направление. Дмитрий и Ольга – первые в сельсовете, кто решил улучшить свои жилищные условия с помощью субсидирования. Их примеру последовали еще две многодетные семьи: одни уже ведут строительство своего дома, вторая семья работает над оформлением документации. У Кашицких две дочки и два сына, буквально пару недель назад справили новоселье – в большом новом доме места хватит всем. Кстати, Дмитрий сам активно участвовал в строительных работах.

Как будакошелевцы улучшают свои жилищные условия
Богдан Кашицкий
Как будакошелевцы улучшают свои жилищные условия
Домашняя любимица кошка Рыжая – она первой переступила порог дома Кашицких

Конечно, строительство собственного жилья не так гладко и ровно шло у всех наших героев, ведь стройка – всегда ответственное и хлопотное дело. Потому не все семьи решаются на этот шаг. Но, видя конечный результат, счастливые улыбки детей, слушая одобрительные отзывы молодых супругов, уверены, они сделали правильный выбор – остались жить на родной земле. Конечно, имея собственный дом, и планы на будущее можно строить более уверенно и основательно.

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Ирины Палубец

 
 
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Бывая в разных уголках нашего района, невольно стала замечать: то тут, то там, словно грибы после дождя, вырастают современные жилые дома. Как оказалось,...
 
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