В Бресте на перекрестке столкнулись два авто

Источник материала: Виртуальный Брест

Дрожная авария произошла 14 апреля около 11:10 часов.





По предварительной информации: 36-летняя минчанка, управляя автомобилем «Тойота Аурис», двигалась по улице Мицкевича. На перекрестке с улицей Карла Маркса водитель не предоставила преимущество автомобилю «Фольксваген Пассат СС», под управлением 28-летнего брестчанина, и совершила с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Аурис» с травмами госпитализирована.









Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что перекрестки улиц являются аварийноопасными участками дорог. При их проезде необходимо быть предельно внимательными: обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать Правила дорожного движения.