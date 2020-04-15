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В Бресте на перекрестке столкнулись два авто

15.04.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дрожная авария произошла 14 апреля около 11:10 часов.

В Бресте на перекрестке столкнулись два авто

По предварительной информации: 36-летняя минчанка, управляя автомобилем «Тойота Аурис», двигалась по улице Мицкевича. На перекрестке с улицей Карла Маркса водитель не предоставила преимущество автомобилю «Фольксваген Пассат СС», под управлением 28-летнего брестчанина, и совершила с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Аурис» с травмами госпитализирована.

В Бресте на перекрестке столкнулись два авто

В Бресте на перекрестке столкнулись два авто

Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что перекрестки улиц являются аварийноопасными участками дорог. При их проезде необходимо быть предельно внимательными: обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать Правила дорожного движения.

 
 
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  Дрожная авария произошла 14 апреля около 11:10 часов. По предварительной информации: 36-летняя минчанка, управляя автомобилем «Тойота Аурис», двигалась по улице...
 
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