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Белла Хадид запустила новый тренд в соцсети
Источник материала: ОНТ
Белла Хадид дала старт новому челленджу в Instagram.
Стилист Хейли Волленс готовила Хадид к съемке для итальянского Vogue. Она опубликовала на
Волленс призвала пользователей: «Давайте посмотрим на ваши варианты. Попробуйте сделать такую съемку дома! Не обязательно использовать шары, проявите свою креативность». Стилист добавила хэштег #bellaballoonchallenge.
Многие начали фотографироваться в тех же позах, используя похожую одежду и атрибуты. К примеру, пользовательница @milkandhoney.v сделала фотографии, на которых она и ее подруги повторяют каждую позу Хадид с аналогичным реквизитом.
Фото: Instagram @bellahadid
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Белла Хадид дала старт новому челленджу в Instagram. Стилист Хейли Волленс готовила Хадид к съемке для итальянского Vogue. Она опубликовала на своей странице в Instagram...
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