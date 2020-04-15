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Белла Хадид запустила новый тренд в соцсети

15.04.2020 10:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белла Хадид запустила новый тренд в соцсети

Белла Хадид дала старт новому челленджу в Instagram.

Стилист Хейли Волленс готовила Хадид к съемке для итальянского Vogue. Она опубликовала на своей странице в Instagram коллаж из фото для журнала, где Хадид позирует через веб-камеру в нижнем белье, блузке с длинными рукавами, босоножках на каблуках и надувным шаром. 

Волленс призвала пользователей: «Давайте посмотрим на ваши варианты. Попробуйте сделать такую съемку дома! Не обязательно использовать шары, проявите свою креативность». Стилист добавила хэштег #bellaballoonchallenge.

Многие начали фотографироваться в тех же позах, используя похожую одежду и атрибуты. К примеру, пользовательница @milkandhoney.v сделала фотографии, на которых она и ее подруги повторяют каждую позу Хадид с аналогичным реквизитом.

Фото: Instagram @bellahadid

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Белла Хадид дала старт новому челленджу в Instagram. Стилист Хейли Волленс готовила Хадид к съемке для итальянского Vogue. Она опубликовала на своей странице в Instagram...
 
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