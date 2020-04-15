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Экспозиция в Брестской крепости пополнилась рисунками военнопленных прифронтового лагеря

15.04.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Экспозиция "Музей войны - территория мира" в Брестской крепости пополнилась работами художника Анатолия Шибнева, сделанными с натуры в лагере для военнопленных летом 1941 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая экспозицией Елена Грицук.

Экспозиция в Брестской крепости пополнилась рисунками военнопленных прифронтового лагеря

Четыре работы передал мемориальному комплексу на временное экспонирование сын художника - минчанин Евгений Шибнев. У этих карандашных рисунков, сохранившихся в семейном архиве, удивительная история. "Незадолго перед войной Анатолия Шибнева призвали в армию. 21 июня 1941 года он вместе с другими приписниками находился в летнем лагере гарнизона Брестской крепости. Был пленен и попал в прифронтовой лагерь в Бяла-Подляске. Немцы, убедившись, что он действительно художник, давали ему разные заказы, а потом позволили рисовать с натуры военнопленных, находившихся в лагере", - рассказала Елена Грицук.

Место для экспонирования работ выбирал сын художника. Рисунки разместили в третьем зале экспозиции. Он называется "Испытание" и посвящен судьбам защитников Брестской крепости, испытавших все тяготы плена. В портретных набросках художник сумел запечатлеть и передать трагедию, боль и отчаяние неизвестных солдат. На пожелтевшей от времени бумаге можно разобрать надпись "Узбек". На другом рисунке только дата - "1941".

Анатолию Шибневу посчастливилось выжить в той войне. Позже он приобрел известность как художник: работал в разных жанрах, писал портреты, лирические пейзажи, специализировался на тематических картинах. Но основные его произведения посвящены военной теме. Одно из таких полотен - "Июль 1944 г. Ясное небо над Брестом" - после реставрации выставлено в Музее обороны Брестской крепости.

 
Теги: Брест
 
 
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  Экспозиция "Музей войны - территория мира" в Брестской крепости пополнилась работами художника Анатолия Шибнева, сделанными с натуры в лагере для военнопленных...
 
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