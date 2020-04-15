Хозяйства Быховского района успешно завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

Источник материала: Маяк Преднепровья

На этой неделе хозяйства района успешно завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. В этом году зерновой клин ранних яровых составил 8779 гектаров. Наибольшие площади засеяны в ОАО «Обидовичи» — 1661 га, филиале «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» — 1120 га, СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» — 1018 га.

Вместе с тем, на полях продолжаются другие работы. В частности, проводится подсев однолетних культур на зеленый корм для обеспечения общественного поголовья сочными кормами. Уже посеяно 500 га.

Сельские труженики заняты также подготовкой к посеву кукурузы. Под данную культуру внесено 100 тысяч тонн органических удобрений, и работа в этом направлении продолжается. На зерно планируется посеять 3911 га, на силос — 5053 га.

Кроме того, аграриями района своевременно проведена первая подкормка озимых зерновых культур на площади 11701 га. А сейчас в хозяйствах приступили ко второй подкормке, которая проведена на площади 623 га. Одновременно уделили внимание и подкормке минеральными азотными удобрениями крестоцветных культур. Озимый рапс и сурепицу подкормили на площади 4969 га.

Также для раннего выпаса крупного рогатого скота проведена подкормка многолетних трав, сенокосов и пастбищ на площади 2100 га.

При наступлении благоприятных погодных условий сельчане начнут сеять сахарную свеклу. Эту культуру в хозяйствах планируют посеять на площади 650 га, еще 90 га посеет фермерское хозяйство «Буренки и К».

Наталья ЛЕВАЧКОВА.