Источник материала: ОНТ

Возвращаться к нормальной жизни постепенно и информировать всех членов ЕС об изменениях – Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина.

Причина тому стала несогласованные действия правительств. Вместо того, чтобы работать сообща страны действовали в одиночку и исключительно в своих интересах. Это привело к очередям на границах и препятствиям в отправке медикаментов. О смягчении ограничительных мер уже заявили Италия, Испания, Австрия, Чехия и Дания. Постепенно открываются магазины, детсады и школы, садовые рынки и парикмахерские.

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