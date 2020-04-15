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Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина
Источник материала: ОНТ
Возвращаться к нормальной жизни постепенно и информировать всех членов ЕС об изменениях – Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина.
Причина тому стала несогласованные действия правительств. Вместо того, чтобы работать сообща страны действовали в одиночку и исключительно в своих интересах. Это привело к очередям на границах и препятствиям в отправке медикаментов. О смягчении ограничительных мер уже заявили Италия, Испания, Австрия, Чехия и Дания. Постепенно открываются магазины, детсады и школы, садовые рынки и парикмахерские.
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Возвращаться к нормальной жизни постепенно и информировать всех членов ЕС об изменениях – Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина. Причина...
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