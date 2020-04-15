«…Когда похоронен последний солдат»

Источник материала: Кричевская жизнь

Уже многие годы я собираю афоризмы о войне.

Так хочется жить под мирным небом. Задумаемся!



Юношество, погибшее на войне, – как изъятая из года весна. Перикл.

Война для народов – это слезы и кровь, это вдовы и беспризорные, это раскиданное гнездо, погибшая молодость и оскорбленная старость. Илья Эренбург.

Без атак і абароны няма сапраўднае вайны. Якуб Колас.

Для воевавших война никогда не кончается. Курцио Малапарте.

Война – это волк, и он может прийти и к вашей двери. Бернард Шоу.

– А бога нет? – Нет, друг. Конечно, нет. Если бы был, разве он допустил то, что я видел своими глазами? Эрнест Хемингуэй. «По ком звонит колокол».

Порахам чалавека не выхаваеш. Васіль Быкаў.

Война – это ведь не просто кто кого перестреляет. Вой­на – это кто кого передумает. Борис Васильев. «А зори здесь тихие…»

Вайна закрывае ўсе далягляды. Іван Мележ.

Самая большая памылка Бога, што ён стварыў чалавека, які стаў і яго зайбойцам. Максім Танк.

Война и любовь. На Земле – это два основных предмета торговли. С незапамятных времен мы отпускаем их огромными партиями. Роберт Шекли. «Паломничест­во на Землю».

Песня сагравае. Песня не абцяжарыць плечы ў паходах. Песня – нямногая з радасцей на вайне. Іван Мележ.

Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Отто фон Бисмарк.

Нельга адмахнуцца ад чужой трывогі і бяды. Сяргей Грахоўскі.

Мы оправдываем необходимостью все, что мы сами делаем. Когда мы бомбим города – это стратегическая необходимость, а когда бомбят наши города – это гнусное преступ­ление. Эрих Мария Ремарк. «Время жить и время умирать».

Як заўжды на вайне, галоўная плата – кроў, і плаціць той, хто найменш вінаваты. Васіль Быкаў.

Война, Ваша Светлость, пустая игра.

Сегодня – удача, а завтра – дыра… Иосиф Бродский. «Письмо генералу Z».

Воля аплачваецца крывёй, рабскае жыццё – бояззю, а выбар робіць сумленне. Кастусь Тарасаў.

На фронце камандзір любіць байца за дапамогу, смеласць, адданасць, а баец камандзіра – за кіраванне, розум, чуласць. Іван Мележ.

Старики объявляют войну, а умирать идут молодые. Герберт Гувер.

Вайна надзіва сляпая ў адносінах да людзей і далёка не па іхніх заслугах распараджаецца жыццямі. Васіль Быкаў.

Люди думают, что если они назовут преступление убийства «войною», то убийство перестанет быть убийст­вом, преступлением. Лев Толстой.

Жыццём напоўнены салдацкі кацялок. Янка Брыль.

В войне не бывает выигравших – только проигравшие. Невилл Чемберлен.

Давай лепш без лішняга гонару – абодва будзем у пяхоце, побач. Бо на ліха мне тая кавалерыя, дзе я – найчасцей – за каня! Янка Брыль.

Нет гнусности, которая не допускалась бы войной, нет преступления, которое не оправдывалось бы ею. Максим Горький.

Война – это способ развязывания зубами политического узла, который не поддается языку. Амброз Бирс.

Ветеранов третьей мировой не будет. Уолтер ­Мондейл.

Не допустить войну труднее, чем победить в войне. Константин Кушнер.

Кто не был на войне, не имеет права говорить о ней. Марлен Дитрих.

В мирное время сыновья хоронят отцов, в военное – отцы сыновей. Фрэнсис Бэкон.

Константин КОРНЕЛЮК.