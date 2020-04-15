«…Когда похоронен последний солдат»

Уже многие годы я собираю афоризмы о войне.
Так хочется жить под мирным небом. Задумаемся!
Юношество, погибшее на войне, – как изъятая из года весна. Перикл.
Война для народов – это слезы и кровь, это вдовы и беспризорные, это раскиданное гнездо, погибшая молодость и оскорбленная старость. Илья Эренбург.
Без атак і абароны няма сапраўднае вайны. Якуб Колас.
Для воевавших война никогда не кончается. Курцио Малапарте.
Война – это волк, и он может прийти и к вашей двери. Бернард Шоу.
– А бога нет? – Нет, друг. Конечно, нет. Если бы был, разве он допустил то, что я видел своими глазами? Эрнест Хемингуэй. «По ком звонит колокол».
Порахам чалавека не выхаваеш. Васіль Быкаў.
Война – это ведь не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает. Борис Васильев. «А зори здесь тихие…»
Вайна закрывае ўсе далягляды. Іван Мележ.
Самая большая памылка Бога, што ён стварыў чалавека, які стаў і яго зайбойцам. Максім Танк.
Война и любовь. На Земле – это два основных предмета торговли. С незапамятных времен мы отпускаем их огромными партиями. Роберт Шекли. «Паломничество на Землю».
Песня сагравае. Песня не абцяжарыць плечы ў паходах. Песня – нямногая з радасцей на вайне. Іван Мележ.
Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Отто фон Бисмарк.
Нельга адмахнуцца ад чужой трывогі і бяды. Сяргей Грахоўскі.
Мы оправдываем необходимостью все, что мы сами делаем. Когда мы бомбим города – это стратегическая необходимость, а когда бомбят наши города – это гнусное преступление. Эрих Мария Ремарк. «Время жить и время умирать».
Як заўжды на вайне, галоўная плата – кроў, і плаціць той, хто найменш вінаваты. Васіль Быкаў.
Война, Ваша Светлость, пустая игра.
Сегодня – удача, а завтра – дыра… Иосиф Бродский. «Письмо генералу Z».
Воля аплачваецца крывёй, рабскае жыццё – бояззю, а выбар робіць сумленне. Кастусь Тарасаў.
На фронце камандзір любіць байца за дапамогу, смеласць, адданасць, а баец камандзіра – за кіраванне, розум, чуласць. Іван Мележ.
Старики объявляют войну, а умирать идут молодые. Герберт Гувер.
Вайна надзіва сляпая ў адносінах да людзей і далёка не па іхніх заслугах распараджаецца жыццямі. Васіль Быкаў.
Люди думают, что если они назовут преступление убийства «войною», то убийство перестанет быть убийством, преступлением. Лев Толстой.
Жыццём напоўнены салдацкі кацялок. Янка Брыль.
В войне не бывает выигравших – только проигравшие. Невилл Чемберлен.
Давай лепш без лішняга гонару – абодва будзем у пяхоце, побач. Бо на ліха мне тая кавалерыя, дзе я – найчасцей – за каня! Янка Брыль.
Нет гнусности, которая не допускалась бы войной, нет преступления, которое не оправдывалось бы ею. Максим Горький.
Война – это способ развязывания зубами политического узла, который не поддается языку. Амброз Бирс.
Ветеранов третьей мировой не будет. Уолтер Мондейл.
Не допустить войну труднее, чем победить в войне. Константин Кушнер.
Кто не был на войне, не имеет права говорить о ней. Марлен Дитрих.
В мирное время сыновья хоронят отцов, в военное – отцы сыновей. Фрэнсис Бэкон.
Константин КОРНЕЛЮК.