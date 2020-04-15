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Из-за девальвации в 2020 году резко вырастут траты на расчеты по госдолгу. Потянем?

15.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сумма, с которой придется расстаться белорусскому правительству для расплаты по долгам, увеличилась на 2 млрд рублей из-за обесценивания белорусского рубля. Стоимость долга вырастет и по отношению к ВВП, который также собирается упасть.



Из-за девальвации в 2020 году резко вырастут траты на расчеты по госдолгу
Общая сумма, которую Министерству финансов необходимо потратить на погашение долга и выплату процентов в 2020 году, увеличилась на 2 млрд рублей и составила 10,7 млрд, пишет ej.by

Это объясняется снижением стоимости белорусского рубля по отношению к доллару (за первые 3 месяца 2020 года рубль ослаб на 22,6%) и соответствующим падением номинального долларового ВВП.

В отношении к ВВП 2019 года сумма годовых выплат увеличилась с 6,6% до 8,1%. А учитывая негативные прогнозы роста самого ВВП, относительные значения выплат к валовому продукту станут еще больше.

Такая информация содержится в статье специалистов Управления исследований Национального банка Михаила Демиденко и Владислав Романюк, опубликованной в «Банковском вестнике».

На обслуживание внешнего госдолга Беларусь ежегодно тратит в среднем 3,8% ВВП, при этом тенденции на сокращение выплат не прослеживается.

Ситуацию усугубляет тот факт, что почти весь государственный долг номинирован в иностранной валюте (в первую очередь это американские доллары). Даже внутренний долг также в основном валютный, только 16% обязательств являются рублевыми. А это порождает уязвимость к резким колебаниям обменного курса.

«Высокий уровень валютизации государственного долга может служить катализатором кризисных явлений при возникновении внешних или внутренних экономических потрясений», - пишут авторы статьи.


И этот риск как раз реализовался в текущем году. Теперь правительству в срочном порядке придется изыскивать средства на обслуживание и погашение долгов или тратить валютные резервы.

Эксперты Нацбанка критикуют правительство за нежелание или неспособность привлекать заимствования в национальной валюте. И начать исправлять этот грех советуют с внутреннего рынка, отказавшись от заимствований в иностранной валюте. Для этого необходимо развивать рынок государственных облигаций в рублях.

Михаил Демиденко и Владислав Романюк также советуют стимулировать качественный экономический рост не путем увеличения госдолга, а путем привлечения прямых иностранных инвестиций.

Информация по делу


По состоянию на начало 2020 года, государственный долг вместе с гарантиями правительства составил 37,5% ВВП и увеличился в два раза за последние десять лет. Это данные Минфина.

Другие цифры приводит МВФ. Согласно последней оценке, проведенной в 2018 году, госдолг составил 53,4% к ВВП. Ключевая разница между подходами к оценке госдолга МВФ и правительства заключается в том, что МВФ добавляет расходы на строительство АЭС и забалансовые расходы бюджета (капитализация госбанков и поддержка госпредприятий).
 
 
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Сумма, с которой придется расстаться белорусскому правительству для расплаты по долгам, увеличилась на 2 млрд рублей из-за обесценивания белорусского рубля....
 
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