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Вынесен приговор учительнице из Гомеля, которая схватила третьеклассницу за ухо и порвала его
Источник материала: KYKY>
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Матери же третьеклассницы объяснили, что она имеет право «возбудить в суде дело частного обвинения». В действиях педагога есть состав преступления по статье УК «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Родители школьницы имели право обратиться в суд, уверяли в милиции; именно так родственники и поступили.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме,
Напомним, когда о конфликте педагога и ученицы узнали СМИ, директор 71-й гимназии говорила, что на учительницу никогда не жаловались. Известно также, что в 2017 году Татьяна П. получила статус «Учитель года». С прессой она так и не пообщалась – сразу после случившегося ушла на больничный. Зато высказывалось Министерство образования: «Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие – физическое в виде подзатыльника или психологическое в форме нецензурных высказываний – с позиции педагога недопустимы».
Фото обложки: Evelyn Bencicova.
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