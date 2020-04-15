Вынесен приговор учительнице из Гомеля, которая схватила третьеклассницу за ухо и порвала его

Источник материала: KYKY

Мы писали , как в конце января в гомельской гимназии №71 произошло ЧП: 47-летняя педагог схватила за ухо ученицу третьего класса и надорвала его, из-за чего девочка, со слов очевидцев, даже попала в больницу. Родители написали жалобу в милицию, 17 февраля проверка по заявлению закончилась. Но о результатах в милиции не рассказали, объяснив это тем, что затрагиваются интересы ребенка.

Матери же третьеклассницы объяснили, что она имеет право «возбудить в суде дело частного обвинения». В действиях педагога есть состав преступления по статье УК «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Родители школьницы имели право обратиться в суд, уверяли в милиции; именно так родственники и поступили.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, пишет TUT.by. Сегодня суд Советского района Гомеля вынес свое решение. Теперь уже бывшую сотрудницу гомельской гимназии Татьяну П. (после инцидента женщину уволили из учебного заведения) признали виновной в причинении легкого телесного повреждения. Суд приговорил ее к штрафу в размере 70 базовых величин – это 1890 рублей.

Напомним, когда о конфликте педагога и ученицы узнали СМИ, директор 71-й гимназии говорила, что на учительницу никогда не жаловались. Известно также, что в 2017 году Татьяна П. получила статус «Учитель года». С прессой она так и не пообщалась – сразу после случившегося ушла на больничный. Зато высказывалось Министерство образования: «Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие – физическое в виде подзатыльника или психологическое в форме нецензурных высказываний – с позиции педагога недопустимы».

Фото обложки: Evelyn Bencicova.