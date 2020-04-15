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В Бресте на перекрёстке столкнулись Toyota и Volkswagen

15.04.2020 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 апреля около одиннадцати утра в Бресте на перекрёстке столкнулись две иномарки. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 36-летняя жительница Минска за рулём Toyota Auris двигалась по улице Мицкевича. На пересечении с улицей Карла Маркса водитель не пропустила Volkswagen Passat CC, которым управлял 28-летний брестчанин. 

В Бресте на перекрёстке столкнулись Toyota и Volkswagen
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

В результате столкновения пострадала водитель Toyota, женщина была госпитализирована. По факту аварии ведётся проверка. 

На предыдущей неделе в Бресте произошло ДТП с участием Ford и Volkswagen.

Пострадали двое детей и женщина – здесь подробности

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 апреля около одиннадцати утра в Бресте на перекрёстке столкнулись две иномарки.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 36-летняя...
 
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