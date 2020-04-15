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В Бресте на перекрёстке столкнулись Toyota и Volkswagen
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 апреля около одиннадцати утра в Бресте на перекрёстке столкнулись две иномарки.
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В результате столкновения пострадала водитель Toyota, женщина была госпитализирована. По факту аварии ведётся проверка.
На предыдущей неделе в Бресте произошло ДТП с участием Ford и Volkswagen.
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Новости Беларуси. 14 апреля около одиннадцати утра в Бресте на перекрёстке столкнулись две иномарки. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 36-летняя...
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