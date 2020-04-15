В Бресте на перекрёстке столкнулись Toyota и Volkswagen

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 апреля около одиннадцати утра в Бресте на перекрёстке столкнулись две иномарки.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 36-летняя жительница Минска за рулём Toyota Auris двигалась по улице Мицкевича. На пересечении с улицей Карла Маркса водитель не пропустила Volkswagen Passat CC, которым управлял 28-летний брестчанин.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате столкновения пострадала водитель Toyota, женщина была госпитализирована. По факту аварии ведётся проверка.

На предыдущей неделе в Бресте произошло ДТП с участием Ford и Volkswagen.