Honor 30 представлены официально. Сколько они стоят

Источник материала: Tut.by

Бренд Honor представил трио новых флагманских смартфонов — Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+.





Honor 30 Pro и 30 Pro+ внешне мало отличаются друг от друга. Разница — в камерах. В Honor 30 Pro+ используется фотодатчик Sony IMX700 на 50 Мп. Такой же фотомодуль установлен и в P40 Pro от материнской Huawei. Вторая камера — 16-мегапиксельная, ультра-широкоугольная. Есть модуль-перископ на 8 Мп для 5-кратного оптического, 10-кратного гибридного и 50-кратного цифрового зума.

В рейтинге ресурса DxOMark Honor 30 Pro+ набрал 125 баллов, уступив только Huawei P40 Pro с результатом в 128 баллов. Фронтальная камера устройства в левом верхнем углу экрана — двойная, на 32 Мп и 8 Мп (широкоугольная).

Размер дисплея Honor 30 Pro + составляет 6,57 дюймов, края слева и справа сильно скруглены. Матрица — OLED, есть режим работы 90 Гц. Процессором выступает Kirin 990 5G. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой MagicUI. Сервисов Goolge в аппарате, как и в устройствах Huawei, нет. Аккумулятор — на 4000 мАч, есть быстрая проводная (40 Вт), беспроводная (27 ВТ) и реверсивная зарядки.



Honor 30 Pro+

В обычном Honor 30 Pro главный фотодатчик попроще — на 40 Мп, Sony IMX600. Диагональ экрана и «железо» такое же, как и в Plus-модели, за исключением технологии беспроводной зарядки — ее в простой Pro-версии нет. А вот младший Honor 30 отличается сильнее. Девайс оснащается экраном диагональю в 6,53 дюйма с OLED-матрицей с частотой в 60 Гц. Процессор — чуть менее производительный Kirin 985 5G. Основная камера такая: 40 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Старт продаж аппаратов в Китае намечен на 21 апреля. Цена Honor 30 Pro (8/128 ГБ) составляет 566 долларов, Honor 30 Pro+ будет продаваться от 707 долларов. Обычный Honor 30 предлагается от 425 долларов. Устройства наверняка появятся и на других рынках, но о ценах за пределами Китая пока не говорится.

Ниже — цены других смартфонов Honor: