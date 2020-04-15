В ООН осудили решение Трампа о прекращении финансирования ВОЗ

Источник материала: ОНТ

Генсек ООН раскритиковал решение американского президента за приостановку финансирования ВОЗ.





Антониу Гутерриш отметил, что в этот непростой период международное сообщество должно вместе работать над тем, чтобы остановить пандемию и ликвидировать сокрушительные последствия. Ранее Дональд Трамп обвинил Организацию в несвоевременном предоставлении информации и сосредоточенности исключительно на Китае.

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