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В ООН осудили решение Трампа о прекращении финансирования ВОЗ
Источник материала: ОНТ
Генсек ООН раскритиковал решение американского президента за приостановку финансирования ВОЗ.
Антониу Гутерриш отметил, что в этот непростой период международное сообщество должно вместе работать над тем, чтобы остановить пандемию и ликвидировать сокрушительные последствия. Ранее Дональд Трамп обвинил Организацию в несвоевременном предоставлении информации и сосредоточенности исключительно на Китае.
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Генсек ООН раскритиковал решение американского президента за приостановку финансирования ВОЗ. Антониу Гутерриш отметил, что в этот непростой период...
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