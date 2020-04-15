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Переход на электроплиты и электроотопление компенсирует государство

15.04.2020 11:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Документ нацелен на стимулирование населения использовать электрическую энергию для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.

Согласно указу, белорусам будут возмещать за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи – в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин (сейчас базовая величина составляет 24,5 рубля).

«Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти», – сказано в комментарии к указу.

В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительство определит порядок возмещения расходов на электроснабжение.

Источник: Myfin.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля подписал указ 127 О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда . Об этом сообщили в...
 
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