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Переход на электроплиты и электроотопление компенсирует государство
Источник материала: Myfin
Документ нацелен на стимулирование населения использовать электрическую энергию для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.
Согласно
указу, белорусам будут возмещать за
счет средств местных бюджетов часть
расходов на проведение
«Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти», – сказано в комментарии к указу.
В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительство определит порядок возмещения расходов на электроснабжение.
Источник: Myfin.by
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