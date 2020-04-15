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МВД Беларуси запустило телеграм-канал о пропавших людях и розыске преступников

15.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МВД Беларуси запустило телеграм-канал о пропавших людях и розыске преступников

МВД Беларуси запустило телеграм-канал «Разыскивает милиция». В нем будет размещаться актуальная информация о пропавших людях и розыске тех, кто совершил преступление. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова отметила, что с помощью телеграм-канала милицейское ведомство рассчитывает максимально распространять информацию о розыске. «Чем больше возможных очевидцев узнают о том, что пропал человек, тем выше шансы отыскать его. Родственники, соседи, друзья и знакомые — всегда может найтись кто-то, чья информация поможет отыскать пропавшего. Аналогично и с розыском преступников: нередко именно случайные свидетели помогают установить личность злоумышленника», — пояснила Ольга Чемоданова.

Например, в конце марта очевидцы помогли найти 14-летнего минчанина — его заметили в общественном транспорте и сообщили в милицию. Неравнодушные граждане помогли найти мошенников, продававших в конце года поддельные ювелирные изделия. Преступники задержаны благодаря жителю Лепеля, который увидел их и связался с правоохранителями.

Телеграм-канал МВД «Разыскивает милиция» доступен по ссылке @rozyskmvdby. Ольга Чемоданова подчеркнула, что неоценимую помощь в розыске пропавших окажут те, кто, прочитав сообщение, поделится им со своими друзьями и подписчиками. В МВД рассчитывают и на информационную поддержку СМИ: их аудитория в разы повышает шансы на успешное окончание разыскных мероприятий.

https://www.belta.by/

 
 
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МВД Беларуси запустило телеграм-канал «Разыскивает милиция». В нем будет размещаться актуальная информация о пропавших людях и розыске тех, кто совершил...
 
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