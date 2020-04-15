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"Америка" - новый альбом от Лявона Вольского
Источник материала: Партизан
Белорусский музыкант Лявон Вольский 15 апреля представил сольный альбом "Америка".
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В альбоме Лявон Вольский "поет о прерии, ветре и ковбойской шляпе", но песни не относятся к чистому кантри — стилю американской «сельской музыки».
Вольский говорит, что эти песни "вдохновлены американской музыкой 60-х и вестернами", песнями Боба Дилана, Джонни Кэша, The Byrds, Creedence Clearwater Revival и The Beach Boys.
Все песни были записаны в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Сноре Бергерудом, с которым певец записывал прежние альбомы проекта Volski.
Продюсер решил использовать для записи специальные инструменты и компоненты, как струны без обмотки для бас-гитары и кожаные пластики для бубнов.
"Я с детства люблю вестерны, - объясняет Лявон Вольский. - Эти красные выжженные земли, заселенные суровыми искателями приключений, деревянные городки с салуном, костелом, банком и, время от времени, железнодорожной станцией.
Мужественные герои, ослепительные спутницы, коварные злоумышленники... Верный конь, походный костер, дорожные сумки... И хеппи-энд, враги глотают пыль, силуэт героя медленно исчезает на фоне кровавого захода солнца».
Две песни из альбома Вольский представил на интернет-концерте на День Воли. Сейчас певец проводит "мировой тур" - в условиях карантина этот тур состоится через интернет-трансляции.
Акустические концерты запланированы специально для Польши (16 апреля), Великобритании (17-го), США (18-го) и других стран.
Лявон Вольский известен как бывший лидер групп "Мроя" и N.R.M., лидер "Крамбамбули", участник "Народного альбома" и других проектов.
Но еще до начала сольного проекта Volski он записывал сольные альбомы: шутливые «Куплеты и припевы» (2008) в стиле «блатняка» и серьезную «Белую яблоню грома» (2010) на стихи знаменитых белорусских поэтов.
С проектом Volski он выпустил уже три альбома: "Грамадазнаўства" (2014), "Псыхасаматыка" (2016), "Гравітацыя" (2019).
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Белорусский музыкант Лявон Вольский 15 апреля представил сольный альбом "Америка".
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