﻿ "Америка" - новый альбом от Лявона Вольского. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Америка" - новый альбом от Лявона Вольского

15.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский музыкант Лявон Вольский 15 апреля представил сольный альбом "Америка".

"Америка" - новый альбом от Лявона Вольского
Его уже можно бесплатно послушать или купить в интернете. На заглавную песню альбома сняли клип.

В альбоме Лявон Вольский "поет о прерии, ветре и ковбойской шляпе", но песни не относятся к чистому кантри — стилю американской «сельской музыки».

Вольский говорит, что эти песни "вдохновлены американской музыкой 60-х и вестернами", песнями Боба Дилана, Джонни Кэша, The Byrds, Creedence Clearwater Revival и The Beach Boys.


Все песни были записаны в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Сноре Бергерудом, с которым певец записывал прежние альбомы проекта Volski. 

Продюсер решил использовать для записи специальные инструменты и компоненты, как струны без обмотки для бас-гитары и кожаные пластики для бубнов.

"Я с детства люблю вестерны, - объясняет Лявон Вольский. - Эти красные выжженные земли, заселенные суровыми искателями приключений, деревянные городки с салуном, костелом, банком и, время от времени, железнодорожной станцией. 


Мужественные герои, ослепительные спутницы, коварные злоумышленники... Верный конь, походный костер, дорожные сумки... И хеппи-энд, враги глотают пыль, силуэт героя медленно исчезает на фоне кровавого захода солнца».​

Две песни из альбома Вольский представил на интернет-концерте на День Воли. Сейчас певец проводит "мировой тур" - в условиях карантина этот тур состоится через интернет-трансляции. 

Акустические концерты запланированы специально для Польши (16 апреля), Великобритании (17-го), США (18-го) и других стран.



Лявон Вольский известен как бывший лидер групп "Мроя" и N.R.M., лидер "Крамбамбули", участник "Народного альбома" и других проектов.

Но еще до начала сольного проекта Volski он записывал сольные альбомы: шутливые «Куплеты и припевы» (2008) в стиле «блатняка» и серьезную «Белую яблоню грома» (2010) на стихи знаменитых белорусских поэтов.

С проектом Volski он выпустил уже три альбома: "Грамадазнаўства" (2014), "Псыхасаматыка" (2016),  "Гравітацыя" (2019).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский музыкант Лявон Вольский 15 апреля представил сольный альбом "Америка".
 
Новости дня
Новости разные
 
Минус 84 кг. Максим Фадеев рассказал о стремительном похудении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика