"Америка" - новый альбом от Лявона Вольского

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В альбоме Лявон Вольский "поет о прерии, ветре и ковбойской шляпе", но песни не относятся к чистому кантри — стилю американской «сельской музыки».





Вольский говорит, что эти песни "вдохновлены американской музыкой 60-х и вестернами", песнями Боба Дилана, Джонни Кэша, The Byrds, Creedence Clearwater Revival и The Beach Boys.









Все песни были записаны в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Сноре Бергерудом, с которым певец записывал прежние альбомы проекта Volski.





Продюсер решил использовать для записи специальные инструменты и компоненты, как струны без обмотки для бас-гитары и кожаные пластики для бубнов.





"Я с детства люблю вестерны, - объясняет Лявон Вольский. - Эти красные выжженные земли, заселенные суровыми искателями приключений, деревянные городки с салуном, костелом, банком и, время от времени, железнодорожной станцией.









Мужественные герои, ослепительные спутницы, коварные злоумышленники... Верный конь, походный костер, дорожные сумки... И хеппи-энд, враги глотают пыль, силуэт героя медленно исчезает на фоне кровавого захода солнца».​





Две песни из альбома Вольский представил на интернет-концерте на День Воли. Сейчас певец проводит "мировой тур" - в условиях карантина этот тур состоится через интернет-трансляции.





Акустические концерты запланированы специально для Польши (16 апреля), Великобритании (17-го), США (18-го) и других стран.



Слушайте &amp;amp;lt;a id=&amp;amp;quot;bxid_64254&amp;amp;quot; href=&amp;amp;quot;https://music.yandex.by/album/10432083&amp;amp;quot; &amp;amp;gt;Ameryka&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; — &amp;amp;lt;a id=&amp;amp;quot;bxid_694886&amp;amp;quot; href=&amp;amp;quot;https://music.yandex.by/artist/7253871&amp;amp;quot; &amp;amp;gt;Lavon Volski&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке









Лявон Вольский известен как бывший лидер групп "Мроя" и N.R.M., лидер "Крамбамбули", участник "Народного альбома" и других проектов.





Но еще до начала сольного проекта Volski он записывал сольные альбомы: шутливые «Куплеты и припевы» (2008) в стиле «блатняка» и серьезную «Белую яблоню грома» (2010) на стихи знаменитых белорусских поэтов.





С проектом Volski он выпустил уже три альбома: "Грамадазнаўства" (2014), "Псыхасаматыка" (2016), "Гравітацыя" (2019).







