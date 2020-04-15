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Бывает и такое: посмотрите, что произошло, когда на жару выбросили тысячи куриных яиц

15.04.2020 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недалеко от пакистанского города Карачи выбросили тысячи испорченных куриных яиц. Как выяснилось позже, испорченными оказались далеко не все, и, благодаря подходящей температуре, в них начали развиваться цыплята. В итоге их вылупилось не просто много, а очень много. Посмотрите, как это выглядело.

 
 
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