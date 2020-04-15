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Я горжусь своим отцом

15.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Я горжусь своим отцом
Иван Иванович Лещенко

Мой отец, Иван Иванович Лещенко, родился 21 сентября 1918 года в деревне Выношевка Кормянского района Гомельской области. Участник и ветеран Великой Отечественной войны. Мало что известно о его детстве, только то, что его отец не вернулся с войны, мать, уроженка Ленинградской области, умерла в достаточно молодом возрасте. Отца и его сестру Маню воспитывал дед Яков.

Отец вспоминал по рассказам деда, что у них было большое хозяйство, приходилось очень много работать, но потом из-за раскулачивания они остались ни с чем.
Когда пришло время, отца забрали в армию, служил на Дальнем Востоке. Потом началась Великая Отечественная война, и он сразу был отправлен на фронт Кормянским райвоенкоматом. Его боевой путь прошел через Россию, Украину, Молдавию. Освобождал Венгрию, Румынию, Польшу, Чехословакию, являлся участником Сталинградской битвы. Было время, когда шли вперед, а потом, особенно в начале войны, отступали.

Отец вспоминал о таком эпизоде, когда во время отступления нужно было переправиться через реку Дон. Переправлялись на подручных средствах: кто-то ухватившись за бревно, кто-то сам плыл. Отцу попался деревянный ящик в виде сундука, он в нем и плыл. Видимо, ящик был очень заметен, по нему начали стрелять, и отец вдруг понял, что он тонет. Мысленно попрощавшись с жизнью, он открывал рот, чтобы нахлебаться воды, но вода как будто выталкивалась. И тут он заметил то ли траву, то ли ветку и начал рукой тянуть ее, как бы подтягиваясь. Каким-то чудным образом его увидели другие солдаты и вытянули. Так он был спасен.

Несколько раз отец был ранен, но после лечения снова возвращался в строй. О своих ранениях он знал заранее. Вспоминал, что если только увидит во сне самолет, его обязательно ранят. Самое тяжелое ранение получил в 1944 году в Румынии. В то время он был водителем бронетранспортера 63-й механизированной бригады 7-го механизированного корпуса 2-го Украинского фронта. Во время сражения осколком ему снесло часть черепа.

Очнулся отец, почувствовав, что ему очень холодно. Хотел позвать кого-нибудь, но голоса своего не услышал. Тогда он потянулся за окурком, и его заметили солдаты, которые собирали раненых и убитых. И снова вмешалась судьба. Его прооперировали и спасли. Только часть осколка, опасаясь за его жизнь, оставили в голове. Рана заживала очень долго, отец несколько раз ночью во время болевого шока срывал бинты, и тогда рана снова открывалась и кровоточила. После этого ранения отцу дали 2-ю группу инвалидности. Война для него закончилась, но жила в нем вместе с оставшимся осколком всю жизнь.

Приказом Президиума Верховного Совета СССР №204/76 от 06.08.1946 года сержант Лещенко Иван Иванович был награжден орденом Отечественной войны II степени. Орден Отечественной войны I степени он получил в 1985 году к 40-летию Великой Победы. У него было много памятных медалей.

Свои ордена и медали отец почему-то не надевал. Он был очень скромный. Вернувшись с войны, жил с сестрой Маней, потом женился и переехал в деревню Литвиновичи Кормянского района Гомельской области.

С моей матерью, Лещенко Прасковьей Васильевной, они родили и воспитали четырех дочерей. Его уважали и ценили односельчане, потому что у отца были по-настоящему «золотые» руки. Он был и сапожником, и плотником, мог починить как настенные, так и ручные часы. С моей матерью они сами строили дом. А еще отец очень хорошо играл на гармошке и немного пел. Его в деревне приглашали поиграть на свадьбе. Не стало отца в мае 1985 года…

И спустя годы я хочу сказать, что горжусь своим отцом. Очень жаль, что ему пришлось пережить страшные годы войны и помнить об этом всю жизнь. А теперь мы, его дети, внуки, правнуки и праправнуки, будем помнить его и гордиться.

Алла ПЕВЕНЬ

 
 
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Мой отец, Иван Иванович Лещенко, родился 21 сентября 1918 года в деревне Выношевка Кормянского района Гомельской области. Участник и ветеран Великой...
 
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