Прогноз Societe Generale: к концу 2020 года нефти на рынке будет не хватать

Источник материала: Ежедневник

Эксперты товарного рынка Societe Generale прогнозируют, что цены на нефть марки Brent во 2 квартале 2020 года будут составлять 30 за баррель.

Аргументация заключается в том, что после завершения пандемии спрос постепенно нормализуется, а сокращение добычи ОПЕК+ будет осуществляться при высоком уровне соответствия сделке, пишет profinance.ru.

Brent к концу года может подорожать до 40 за баррель, а контанго сократится до 30% и волатильность к тому времени уже будет близка к нормальным уровням (40%). Вышеописанные условия являются официальным прогнозом банка.

Медвежий сценарий подразумевает, что уровень соответствия условиям сделки ОПЕК+ будет очень низким. При таком сценарии Brent будет колебаться между 10 и 20 за баррель в 4 квартале, 12-месячное контанго расширится до 50% а средняя волатильность будет около 85% к концу года.

В базовом сценарии банка Саудовская Аравия и Россия полностью выполняют предписания соглашения, уровень соответствия Кувейта и ОАЭ будет около 70–80%.

Банк прогнозирует, что мировой спрос на нефть во 2 квартале будет 80,7 млн баррелей в день, в 3 квартале возрастет до 95,6 млн б/д. С учетом объемов сокращения ОПЕК+ и стран, не входящих в эту группу, к концу года на рынке в 4 квартале будет дефицит около 7 млн б/д, что приведет к сокращению запасов.