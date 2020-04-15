МТС: абоненты стали потреблять на 30% больше трафика домашнего интернета

Источник материала: Tut.by

«Развитие скоростей домашнего интернета, а также растущий интерес к тяжелому контенту» на 30% увеличили потребление трафика фиксированного интернета от МТС. Об этом сообщили в пресс-службе компании.





За три месяца 2020-го года абоненты превысили показатели аналогичного периода прошлого года и сгенерировали более 35 миллиона гигабайт данных. В среднем каждый абонент домашнего интернета МТС ежемесячно расходовал 245 гигабайт трафика. «Вместе с растущим потреблением домашнего интернет-трафика, вырос спрос на пакетные предложения с высокими скоростями, безлимитными звонками и включенными цифровыми сервисами», — добавили в компании.

В последние недели компания «Белтелеком» также отмечает повышенный спрос на услуги доступа в интернет, телевидения и другие сервисы. «Технические специалисты фиксируют рост нагрузки на внешний шлюз в пределах 10% от ежедневной. А также констатируют, что часы наибольшей нагрузки, которые ранее, как правило, приходились на вечернее время, немного сместились на дневное», — заявили в «Белтелеком».