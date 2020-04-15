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МТС: абоненты стали потреблять на 30% больше трафика домашнего интернета
Источник материала: Tut.by
«Развитие скоростей домашнего интернета, а также растущий интерес к тяжелому контенту» на 30% увеличили потребление трафика фиксированного интернета от МТС. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
За три месяца 2020-го года абоненты превысили показатели аналогичного периода прошлого года и сгенерировали более 35 миллиона гигабайт данных. В среднем каждый абонент домашнего интернета МТС ежемесячно расходовал 245 гигабайт трафика. «Вместе с растущим потреблением домашнего интернет-трафика, вырос спрос на пакетные предложения с высокими скоростями, безлимитными звонками и включенными цифровыми сервисами», — добавили в компании.
В последние недели компания «Белтелеком» также
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За три месяца 2020-го года абоненты превысили показатели аналогичного периода прошлого года и сгенерировали более 35 миллиона гигабайт данных.
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