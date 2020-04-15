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Безопасная рыбалка: Госэнергогазнадзор проит держаться подальше от воздушных линий электропередач

15.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Рыбалка для увлеченного ею человека - это не просто хобби, это состояние души. Каждый, кто хоть раз ловил рыбу на удочку, не забудет этих ощущений никогда. Процесс ловли впечатляет настолько, что со временем отношение к нему перерастает в настоящую страсть. А когда наступает летний сезон, тот самый долгожданный момент, когда можно достать и закинуть удочки, рыбаки и вовсе напрочь забывают о том, что рыбалка может быть опасной!

Безопасная рыбалка: Госэнергогазнадзор проит держаться подальше от воздушных линий электропередач

Наибольшую опасность для рыбака представляют воздушные линии электропередачи, которые располагаются вблизи водоемов либо пересекают их. Рыбалка в охранных зонах линий электропередач категорически запрещена из-за опасности поражения электрическим током. Сейчас для изготовления удилищ широко используется углепластик, он является токопроводящим материалом, соответственно и пользоваться таким арсеналом на рыбалке нужно крайне осторожно. Для того, чтобы рыболовы помнили о правилах электробезопасности на рыбалке, на сами удилища наносятся специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи ЛЭП.

Многие выбирают место для рыбалки или отдыха по таким критериям, как удобство и предполагаемый улов. Но мало кто обращает внимание на привычные глазу металлические конструкции и провода. Кажется, что они далеко и высоко, поэтому не представляют для рыбака опасности. Сами по себе они безопасны, но человек с удилищем, даже ненамеренно, может спровоцировать несчастный случай. Рыбаки часто используют телескопические удочки, длина которых шесть и более метров. Примерно такое расстояние от проводов до поверхности земли, зависит от рельефа местности. Если удилище или леску приблизить на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикоснуться к ним, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом…

Безопасная рыбалка: Госэнергогазнадзор проит держаться подальше от воздушных линий электропередач
 Безопасная рыбалка: Госэнергогазнадзор проит держаться подальше от воздушных линий электропередач

Будьте внимательны при движении под проводами линий. При перемещении (пешком или на велосипеде) под воздушной линией электропередачи необходимо предварительно держать в руках удилище параллельно поверхности земли во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние. Помните это простое правило и вы будете радовать себя и своих близких хорошим настроением и удачным уловом на следующей рыбалке!

Безопасная рыбалка: Госэнергогазнадзор проит держаться подальше от воздушных линий электропередач

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  Рыбалка для увлеченного ею человека - это не просто хобби, это состояние души. Каждый, кто хоть раз ловил рыбу на удочку, не забудет этих ощущений никогда. Процесс...
 
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