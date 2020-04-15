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В Минске 10 крупных налогоплательщиков сформировали треть бюджета за I квартал 2020
Источник материала: Myfin
В ТОП-10 рейтинга плательщиков Минска вошли:
По данным городской ИМНС, всего за январь-март в бюджет столицы поступило около 3,2 млрд рублей налоговых платежей.
Источник: Myfin.by
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В Минске около трети доходов консолидированного бюджета за первый квартал 2020 года сформировали крупные налогоплательщики. Они уплатили в бюджет 936,2 млн рублей. Об...
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