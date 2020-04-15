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В Минске 10 крупных налогоплательщиков сформировали треть бюджета за I квартал 2020

15.04.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В ТОП-10 рейтинга плательщиков Минска вошли:

  • ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
  • ИП «Славнефтехим» ЗАО,
  • РУП «Минскэнерго»,
  • ООО «Табак-инвест»,
  • ЗАО «Белорусская нефтяная компания»,
  • ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»;
  • СООО «Мобильные ТелеСистемы»,
  • унитарное предприятие «А1»,
  • ЗАО «Минский завод виноградных вин»;
  • ЗАО «Патио».

По данным городской ИМНС, всего за январь-март в бюджет столицы поступило около 3,2 млрд рублей налоговых платежей.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске около трети доходов консолидированного бюджета за первый квартал 2020 года сформировали крупные налогоплательщики. Они уплатили в бюджет 936,2 млн рублей. Об...
 
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