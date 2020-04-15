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Председатель «Слуцка» Виталий Бунос: «Пока отправить атрибутику в Австралию невозможно – закрыты почтовые отделения. Но мы обещали»
15.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Председатель «Слуцка» Виталий Бунос рассказал о том, как клуб преодолевает финансовые сложности, а также предположил, что клуб, с учетом интереса к нему, мог производить больше атрибутики, но денег на это нет.
О финансовом положении
– Мы прикладываем все силы, чтобы ребята не ощущали проблем. Зарплату накануне все получили в срок, хотя долгов много. Питание, проживание – с этим вопросов также нет, но все это в долг. У «Слуцка» пока даже бюджета толком нет, счета пустые, договор с сахарным комбинатом – нашим основным спонсором – не заключен.
О сборе средств
– Понятно, что такие деньги нас не спасут, но приятно стремление ребят помочь клубу. Пока, правда, отправить атрибутику в Австралию невозможно – закрыты почтовые отделения, – но мы обещали, что те, кто участвовал в краудфандинговой кампании, получат от нас майки, шарфы, вымпелы, кружки… Можно было бы и магазин развивать, и, условно, медицинские маски в цветах клуба выпускать, но для этого нужно создать запас продукции. Различные размеры, различные позиции. На это нужно тысячи 2-3 долларов, а для нас сегодня это, стыдно признаться, существенная сумма, – сказал Бунос.
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Председатель «Слуцка» Виталий Бунос: «Пока отправить атрибутику в Австралию невозможно – закрыты почтовые отделения. Но мы обещали»
Председатель «Слуцка» Виталий Бунос рассказал о том, как клуб преодолевает финансовые сложности, а также предположил, что клуб, с учетом интереса к нему, мог...
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