Председатель «Слуцка» Виталий Бунос: «Пока отправить атрибутику в Австралию невозможно – закрыты почтовые отделения. Но мы обещали»

Источник материала: Слуцк Город





на фото: болельщики на трибуне во время 1-го тура чемпионата страны по футболу

Председатель «Слуцка» Виталий Бунос рассказал о том, как клуб преодолевает финансовые сложности, а также предположил, что клуб, с учетом интереса к нему, мог производить больше атрибутики, но денег на это нет.

О финансовом положении

– Мы прикладываем все силы, чтобы ребята не ощущали проблем. Зарплату накануне все получили в срок, хотя долгов много. Питание, проживание – с этим вопросов также нет, но все это в долг. У «Слуцка» пока даже бюджета толком нет, счета пустые, договор с сахарным комбинатом – нашим основным спонсором – не заключен.

О сборе средств

– Понятно, что такие деньги нас не спасут, но приятно стремление ребят помочь клубу. Пока, правда, отправить атрибутику в Австралию невозможно – закрыты почтовые отделения, – но мы обещали, что те, кто участвовал в краудфандинговой кампании, получат от нас майки, шарфы, вымпелы, кружки… Можно было бы и магазин развивать, и, условно, медицинские маски в цветах клуба выпускать, но для этого нужно создать запас продукции. Различные размеры, различные позиции. На это нужно тысячи 2-3 долларов, а для нас сегодня это, стыдно признаться, существенная сумма, – сказал Бунос.