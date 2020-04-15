Дети не должны соревноваться со взрослыми: исполком Международной федерации гимнастики скорректировал возрастной ценз для участия в Олимпиаде









По действующему регламенту FIG в крупных международных турнирах могут принимать участие гимнастки не моложе 16 лет. Однако из-за переноса летней Олимпиады в Токио с 2020-го на 2021 год этот пункт пришлось пересмотреть. Теперь спортсменки 2005 года рождения также получили право выступить на Играх в японской столице.





В настоящий момент распределено 75 % квот, выделенных Международным олимпийским комитетом Международной федерации гимнастики.





По планам FIG, чемпионаты мира и континентальные соревнования, являющиеся частью системы квалификации на Олимпийские игры, будут перенесены на более поздний срок. В художественной гимнастике, с которой у белорусских любителей спорта традиционно связаны медальные надежды, квоты были разыграны на первенстве мира в Баку в сентябре 2019 года. В индивидуальном многоборье у Беларуси две лицензии. Также пробилась на Игры команда в групповых упражнениях. Две лицензии есть у белорусских прыгунов на батуте.





В Международную федерацию гимнастики на данный момент входят шесть гимнастических дисциплин, из них четыре олимпийских: спортивная гимнастика (мужская и женская), художественная гимнастика и прыжки на батуте. Не включены в олимпийскую программу спортивная аэробика и спортивная акробатика.