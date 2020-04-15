Контактная группа по урегулированию ситуации в Украине согласовала новый обмен пленными

Источник материала: ОНТ

Ещё один шаг к миру на Донбассе. Гуманитарная подгруппа Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине согласовала детали очередного обмена пленными.





Он должен произойти до Пасхи – предварительно по формуле «10 на 8». Минские договорённости остаются в силе.

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