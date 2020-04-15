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Минус 84 кг. Максим Фадеев рассказал о стремительном похудении
Источник материала: СТВ
Новости России. Российский продюсер Максим Фадеев рассказал, что ему удалось серьёзно похудеть.
«Был – 196 кг 700 гр, стал – 112 кг! Осталось убрать ещё 20-30кг, и будет ок», –
Фадеев не уточнил, за какой срок ему удалось достичь таких впечатляющих результатов. Два года назад композитор
Пользователи по-разному отнеслись к известию. Кто-то сказал, что продюсеру вовсе и не нужно худеть, ведь он утратит частичку своего шарма. Другие пользователи сказали, что в этом нет ничего особенного.
Ранее внимание общественности привлёк актёр Александр Семчев.
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Новости России. Российский продюсер Максим Фадеев рассказал, что ему удалось серьёзно похудеть. «Был – 196 кг 700 гр, стал – 112 кг! Осталось убрать ещё 20-30кг, и будет...
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