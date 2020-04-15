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«Это сильнейшая защита»: в Гродно собираются ставить крест, который убьёт коронавирус, иначе быть беде
Источник материала: KYKY>
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«Раньше во время чумы наши предки ставили такие кресты-обереги, – говорит художник. — Они верили, что защитой их домов от всякой нечисти и эпидемий являлся установленный и освященный на видном месте крест-оберег. Мы переживаем сейчас подобную ситуацию и пик эпидемии неуклонно приближается к порогу наших домов, к нашим семьям».
Качан добавляет, что проект прошел все необходимые согласования для его появления в историческом центре города. На кресте собираются разместить молитву «Отче наш» на старославянском языке и на латыни. «Это сильнейшая защита и мощный объединяющий символ», – подчеркивает художник.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
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«Это сильнейшая защита»: в Гродно собираются ставить крест, который убьёт коронавирус, иначе быть беде
С эпидемией в Беларуси каждый справляется как может: кто-то ведет масштабные кампании по сбору денег для медиков, кто-то перенаправил все мощности своего...
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