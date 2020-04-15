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«Это сильнейшая защита»: в Гродно собираются ставить крест, который убьёт коронавирус, иначе быть беде

15.04.2020 13:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С эпидемией в Беларуси каждый справляется как может: кто-то ведет масштабные кампании по сбору денег для медиков, кто-то перенаправил все мощности своего производства на пошив масок, кто-то готовится к параду на 9 мая (говорят, колонна военной техники растянется аж на два километра) – а кто-то предпочитает бороться по-настоящему. Например, художник Владимир Качан из Гродно: он обратился к представителям христианских конфессий Гродненщины с просьбой установить у драмтеатра крест-оберег, который защитит местных жителей от вируса. И последующих болезней. Качан уверен, время для памятника наступило. Об этом пишет Hrodna.Life.

«Раньше во время чумы наши предки ставили такие кресты-обереги, – говорит художник. — Они верили, что защитой их домов от всякой нечисти и эпидемий являлся установленный и освященный на видном месте крест-оберег. Мы переживаем сейчас подобную ситуацию и пик эпидемии неуклонно приближается к порогу наших домов, к нашим семьям».

Качан добавляет, что проект прошел все необходимые согласования для его появления в историческом центре города. На кресте собираются разместить молитву «Отче наш» на старославянском языке и на латыни. «Это сильнейшая защита и мощный объединяющий символ», – подчеркивает художник.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

 
Теги: Гродно
 
 
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С эпидемией в Беларуси каждый справляется как может: кто-то ведет масштабные кампании по сбору денег для медиков, кто-то перенаправил все мощности своего...
 
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