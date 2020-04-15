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В Кореличском районе погрузчик ковшом «прошил» Peugeot
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадала при столкновении с погрузчиком в Кореличском районе, об этом
Авария произошла утром 14 апреля. Установлено, что 51-летний водитель погрузчика «Амкодор» выезжал со второстепенной дороги на трассу Кореличи — Щорсы и не пропустил Peugeot. В результате ковш погрузчика «прошил» правую сторону легковушки.
В аварии травмы различной степени тяжести получила 51-летняя водитель Peugeot. Женщину доставили в больницу.
По словам водителя погрузчика, его ослепило солнце, поэтому он не заметил легковой автомобиль.
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В аварии травмы различной степени тяжести получила 51-летняя водитель Peugeot. Женщину доставили в больницу.
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