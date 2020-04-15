О курсовых разницах, возникающих при переоценке активов и обязательств

Источник материала: Пинский Вестник

Курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, определяемые в порядке, установленном законодательством, в целях исчисления налога на прибыль на основании подпункта 3.20 пункта 3 статьи 174 и подпункта 3.26 пункта 3 статьи 175 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) подлежат отражению в составе внереализационных, соответственно, доходов и расходов.

При этом подпунктом 3.26 пункта 3 статьи 175, подпунктом 1.18 пункта 1 статьи 173 НК установлено, что суммы курсовых разниц, возникающих при пересчете выраженной в иностранной валюте и (или) белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости активов и обязательств, определяемых в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, возникших в связи с осуществлением затрат, не учитываемых при налогообложении согласно статье 173 НК и иным положениям законодательства, в состав внереализационных расходов и затрат, учитываемых при налогообложении, включению не подлежат.

Кроме того, на основании пункта 3 статьи 173 НК затраты, указанные в статье 173 НК, и иные затраты, не учитываемые при налогообложении в соответствии с законодательством, не могут быть включены в состав внереализационных расходов, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

В соответствии с подпунктом 1.16 пункта 1 статьи 173 НК при налогообложении налогом на прибыль не учитываются предоставленные займы, в том числе беспроцентные.

Суммы полученных займов не поименованы в НК и иных положениях законодательства в качестве затрат, не учитываемых при налогообложении. По своей сути суммы полученных займов не являются ни доходами, ни расходами организации.

Следовательно, отрицательные курсовые разницы, возникающие при переоценке сумм предоставленного займа, при исчислении налога на прибыль не учитываются ни в составе затрат, ни в составе внереализационных расходов.

Положительные курсовые разницы, связанные с переоценкой предоставленного и полученного займа, а также отрицательные курсовые разницы по полученным займам, учитываются при налогообложении прибыли в составе внереализационных доходов (расходов).

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Пинску