ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О курсовых разницах, возникающих при переоценке активов и обязательств

15.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

Курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, определяемые в порядке, установленном законодательством, в целях исчисления налога на прибыль на основании подпункта 3.20 пункта 3 статьи 174 и подпункта 3.26 пункта 3 статьи 175 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) подлежат отражению в составе внереализационных, соответственно, доходов и расходов.

При этом подпунктом 3.26 пункта 3 статьи 175, подпунктом 1.18 пункта 1 статьи 173 НК установлено, что суммы курсовых разниц, возникающих при пересчете выраженной в иностранной валюте и (или) белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости активов и обязательств, определяемых в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, возникших в связи с осуществлением затрат, не учитываемых при налогообложении согласно статье 173 НК и иным положениям законодательства, в состав внереализационных расходов и затрат, учитываемых при налогообложении, включению не подлежат.

Кроме того, на основании пункта 3 статьи 173 НК затраты, указанные в статье 173 НК, и иные затраты, не учитываемые при налогообложении в соответствии с законодательством, не могут быть включены в состав внереализационных расходов, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

В соответствии с подпунктом 1.16 пункта 1 статьи 173 НК при налогообложении налогом на прибыль не учитываются предоставленные займы, в том числе беспроцентные.

Суммы полученных займов не поименованы в НК и иных положениях законодательства в качестве затрат, не учитываемых при налогообложении. По своей сути суммы полученных займов не являются ни доходами, ни расходами организации.

Следовательно, отрицательные курсовые разницы, возникающие при переоценке сумм предоставленного займа, при исчислении налога на прибыль не учитываются ни в составе затрат, ни в составе внереализационных расходов.

Положительные курсовые разницы, связанные с переоценкой предоставленного и полученного займа, а также отрицательные курсовые разницы по полученным займам, учитываются при налогообложении прибыли в составе внереализационных доходов (расходов).

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Пинску

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, определяемые в порядке, установленном...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кореличском районе погрузчик ковшом «прошил» Peugeot
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика