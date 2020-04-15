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Хозяин оставил на столе фальшивую челюсть - ее нашел пес. Получилось вот это
Источник материала: Tut.by
Мужчина из США непредусмотрительно оставил без присмотра фальшивую накладную челюсть. Он не учел, что предметом может заинтересоваться его пес. Так и произошло: собака очень быстро обнаружила и присвоила фальшивые зубы. То, что получилось в итоге, мужчина снял на видео. Ролик вышел очень забавным — можете убедиться в этом сами!
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