Хозяин оставил на столе фальшивую челюсть - ее нашел пес. Получилось вот это

Источник материала: Tut.by

Мужчина из США непредусмотрительно оставил без присмотра фальшивую накладную челюсть. Он не учел, что предметом может заинтересоваться его пес. Так и произошло: собака очень быстро обнаружила и присвоила фальшивые зубы. То, что получилось в итоге, мужчина снял на видео. Ролик вышел очень забавным — можете убедиться в этом сами!