Реконструкцию братского корпуса и колокольни Жировичского монастыря планируют завершить к маю

Источник материала: Вороновская газета





К этому времени отреставрированный пруд на центральной площади агрогородка могут вновь наполнить водой.





Уже в мае православный мир отметит 550‑летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери, с которой неразрывно связана история Свято‑Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря в пять столетий. К юбилейным праздничным датам все заметнее и ощутимее для местных жителей и гостей становятся преображения самого монастырского комплекса и агрогородка, который на протяжении столетий был верным спутником обители.

Как рассказал заместитель председателя Слонимского райисполкома Владимир Кот, на территории обители активно ведутся реставрационные работы. Сосредоточены они в основном на здании колокольни и братском корпусе. Что касается братского корпуса, здесь завершены внутренние строительно-монтажные работы. Преображается строение и снаружи – продолжаются работы с фасадами, которые планируется завершить к 1 мая.





– Если говорить о реконструкции существующей колокольни, на сегодняшний день завершено устройство нового купола, продолжаются работы с пристройками, – добавил Владимир Кот.

Активно благоустраивается и сам агрогородок Жировичи: ремонтируются дороги, перекладываются коммуникации, устанавливаются новые заборы на частных подворьях. Порядка километра новых заборов из металлоштакетника заметно преобразили улицу Соборную на въезде в агрогородок. Покрасят и деревянные заборы на выезде из агрогородка в сторону Ивацевичей.

Масштабные работы развернулись на центральной площади агрогородка, которая после реконструкции станет полноценным местом отдыха. Уже выполнены работы по вертикальной планировке площади. Около трех недель назад здесь осушили пруд. Теперь укрепляют его берега и выкладывают декоративной плиткой. Появилось новое водопропускное устройство. Оно позволит регулировать уровень воды в водоеме, в котором в дальнейшем может появиться плавающий фонтан.





Площадь частично будет вымощена плиткой. Здесь появятся скамейки, освещение, киоск «Белсоюзпечати», а существующие торговые объекты будут оформлены в едином стиле. Работы по модернизации корпусов Жировичского аграрно‑технического колледжа начнутся уже в рамках второго этапа реконструкции площади.

– На улице Молодежной продолжается модернизация общежития №2. Утеплены фасады и продолжается их отделка, меняются кровля и окна, – отметил Владимир Кот.

Екатерина МОТЕВИЧ

Фото: slonves.by https://grodnonews.by/