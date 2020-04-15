ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт

15.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мой дом – моя крепость. Это выражение можно слышать достаточно часто. Многие люди прилагают огромные усилия, чтобы обзавестись собственным домом. Это может быть небольшая квартирка или огромный коттедж. 

Впрочем, покупка своего жилья это ещё только полдела или три четверти. Необходимо обустроить дом так, чтобы в нём было приятно находиться. Нужно сделать ремонт, купить красивую мебель, бытовую технику, компьютер и так далее. 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты 

Когда всё это завершено, обладатели комфортного жилища любят показать получившийся результат. Другим людям остаётся только порадоваться за счастливчиков и взять некоторые идеи себе на заметку. 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт
Фото: reddit.com/user/caspiy 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт
Фото: reddit.com/user/Flamelab 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт
Фото: reddit.com/user/Skelator555 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт
Фото: reddit.com/user/Premraj00 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт
Фото: reddit.com/user/HeresW0nderwall 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт
Фото: reddit.com/user/HugeUtsch 

Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт
Фото: reddit.com/user/sacrecoeur1206 

Кстати, недавно мы собрали коллекцию фотографий квартир, где во главу угла был поставлен минимализм.

Посмотреть на красивые комнаты без излишеств можно здесь

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мой дом – моя крепость. Это выражение можно слышать достаточно часто. Многие люди прилагают огромные усилия, чтобы обзавестись собственным домом. Это может быть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семь признаков, которые говорят о необходимости сходить к эндокринологу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика