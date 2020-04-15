|
Семь невероятно уютных комнат. Показываем дома, в которых можно отдыхать сутками напролёт
Источник материала: СТВ
Мой дом – моя крепость. Это выражение можно слышать достаточно часто. Многие люди прилагают огромные усилия, чтобы обзавестись собственным домом. Это может быть небольшая квартирка или огромный коттедж.
Впрочем, покупка своего жилья это ещё только полдела или три четверти. Необходимо обустроить дом так, чтобы в нём было приятно находиться. Нужно сделать ремонт, купить красивую мебель, бытовую технику, компьютер и так далее.
Когда всё это завершено, обладатели комфортного жилища любят показать получившийся результат. Другим людям остаётся только порадоваться за счастливчиков и взять некоторые идеи себе на заметку.
Кстати, недавно мы собрали коллекцию фотографий квартир, где во главу угла был поставлен минимализм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мой дом – моя крепость. Это выражение можно слышать достаточно часто. Многие люди прилагают огромные усилия, чтобы обзавестись собственным домом. Это может быть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)