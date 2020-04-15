Семь признаков, которые говорят о необходимости сходить к эндокринологу

Источник материала: Tut.by

К эндокринологу часто приходят из-за усталости и сонливости. «Но на самом деле на прием к специалисту нужно записаться из-за более серьезных изменений в вашем организме», — рассказывает врач-эндокринолог Татьяна Савич и приводит семь показателей, которые должны вас насторожить.

Татьяна Савичврач-эндокринолог 3-й центральной районной клинической поликлиники Минска

Проблемы с половой функцией, влечением или зачатием

Это касается и женщин, и мужчин. Отклонения могут говорить о нарушении выработки таких половых гормонов как тестостерон, эстрогены и другие. Связано это может быть с функцией щитовидной железы — в частности гипотиреозом (снижением уровня гормонов щитовидной железы). Если, к примеру, проблемы половой функции у мужчин сочетаются с увеличением груди или у женщин с выделениями из молочной железы, не связанными с кормлением, то необходимо исследовать уровень гормона пролактина.

Нерегулярный менструальный цикл

У девушки в первый год после начала менструации цикл более 90 дней считается нерегулярным. Если от старта прошел 1−3 года, то цикл считается нерегулярным, когда он менее 21 и более 45 дней. Если после начала менструации прошло больше трех лет, то нерегулярным будет цикл менее 21 или более 35 дней (или менее восьми циклов в год). В таком случае эндокринолог будет исследовать половые гормоны, проверять функцию щитовидной железы, проводить контроль уровня пролактина.

Повышенный уровень сахара в крови

Если результаты анализов говорят о повышении уровня сахара в крови, вам следует прийти на прием к эндокринологу. Повышение уровня гликемии может сопровождаться такими симптомами, как жажда, сухость во рту, частые мочеиспускания, зуд слизистых, запах «ацетона» изо рта. У человека появляются жалобы на ухудшение зрения, боли или судороги в стопах. Все это может натолкнуть на мысль о сахарном диабете (сахар в венозной крови выше 7 ммоль/л). Возможен скрытый диабет, когда гликемия не в норме, но еще не достигает показателей диабета (6,1−6,9 ммоль/л).

Избыток массы тела

Для выяснения причин избыточного веса эндокринолог может исследовать функцию щитовидной железы, надпочечников, оценивать уровень гликемии, проверять витамин D и пролактин. Все эти показатели в той или иной степени влияют либо на обмен веществ, либо на задержку жидкости в организме, либо на отложение подкожно-жировой клетчатки.



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Резкое изменение состояния кожи, выпадение волос

Слишком сухая или жирная кожа, сухость слизистых, угревая сыпь (не связанная с половым созреванием), ломкость и выпадение волос — это повод проверить свое здоровье. Сухость может говорить о гипофункции щитовидной железы, дефиците половых гормонов и, возможно, наступлении менопаузы. А вот чрезмерная жирность кожи, сальность волос, угревая сыпь могут указывать на повышенную функцию щитовидной железы (тиреотоксикоз), а также на избыточную выработку андрогенов — мужских половых гормонов.

Гирсутизм (чрезмерный рост темных волос в нетипичных местах) у женщин также относится к эндокринологическим проблемам и требует обследования на уровень мужских половых гормонов.

Повышенное давление, сердцебиение, высокий пульс

Если это испытывает человек до 44 лет в состоянии покоя, нужно исключить нарушение функций щитовидной железы и надпочечников, которые вырабатывают, например, такие гормоны как кортизол и альдостерон, отвечающие за регуляцию артериального давления.

Внешние изменения частей тела

Если близкие говорят, что вы внешне сильно изменились (например, у вас изменился разрез глаз, увеличилась в объеме шея) — это повод записаться к специалисту. Так могут развиваться редкие эндокринные патологии, которые проявляются в изменении черт лица, стоп и других частей тела. Одной из причин может быть акромегалия — состояние, связанное с повышенной выработкой соматотропного гормона (гормон роста) у взрослого человека.

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