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5 самых стильных курток сезона весна-2020

15.04.2020 14:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 самых стильных курток сезона весна-2020

Совсем скоро к нам придёт тёплая весенняя погода. Поэтому сейчас самое время отложить в сторону тёплые куртки и разобраться в тенденциях предстоящего сезона.

1. Шерстяная куртка-рубашка 

Такие куртки довольно практичны и многофункциональны. Её можно сочетать как с элегантными платьями в пол, так и с футболками и широкими джинсами. В цветовой палитре предоставлена свобода выбора. 


2. Винтажная кожаная куртка

Классическая байкерская косуха в этом сезоне будет не такой актуальной, как удлинённая винтажная кожаная куртка. При этом чем больше на куртке будет потёртостей, а также видимых дефектов, тем оригинальнее она будет выглядеть весной 2020.


3. Стёганная куртка

В этом сезоне в моде будут не только стёганные сумки, но также и куртки. Стёганая куртка прекрасно сохраняет тепло. Она хорошо смотрится как вместе с базовыми шерстяными свитерами и водолазками, так и в сочетании с неординарными и сложными вещами.


4. Утеплённый кожаный блейзер

Такой жакет может идеально вписаться в современный гардероб. Его можно сочетать с джинсами, грубыми ботинками и даже с платьем-комбинацией. Советуем присматриваться не только к классическому чёрному цвету, но также и к моделям из цветной кожи.


5. Жакет с поясом

Жакет, похожий на халат, с поясом на талии является настоящим синонимом женственности. Во время шоппинга следует обращать внимание на модели не только из плащевой ткани. Отлично будут выглядеть модели, выполненные из кожи. 


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Совсем скоро к нам придёт тёплая весенняя погода. Поэтому сейчас самое время отложить в сторону тёплые куртки и разобраться в тенденциях предстоящего сезона. 1....
 
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