Жакет, похожий на халат, с поясом на талии является настоящим синонимом женственности. Во время шоппинга следует обращать внимание на модели не только из плащевой ткани. Отлично будут выглядеть модели, выполненные из кожи.
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5 самых стильных курток сезона весна-2020
Источник материала: ОНТ
Совсем скоро к нам придёт тёплая весенняя погода. Поэтому сейчас самое время отложить в сторону тёплые куртки и разобраться в тенденциях предстоящего сезона.
1. Шерстяная куртка-рубашка
Такие куртки довольно практичны и многофункциональны. Её можно сочетать как с элегантными платьями в пол, так и с футболками и широкими джинсами. В цветовой палитре предоставлена свобода выбора.
2. Винтажная кожаная куртка
Классическая байкерская косуха в этом сезоне будет не такой актуальной, как удлинённая винтажная кожаная куртка. При этом чем больше на куртке будет потёртостей, а также видимых дефектов, тем оригинальнее она будет выглядеть весной 2020.
3. Стёганная куртка
В этом сезоне в моде будут не только стёганные сумки, но также и куртки. Стёганая куртка прекрасно сохраняет тепло. Она хорошо смотрится как вместе с базовыми шерстяными свитерами и водолазками, так и в сочетании с неординарными и сложными вещами.
4. Утеплённый кожаный блейзер
Такой жакет может идеально вписаться в современный гардероб. Его можно сочетать с джинсами, грубыми ботинками и даже с платьем-комбинацией. Советуем присматриваться не только к классическому чёрному цвету, но также и к моделям из цветной кожи.
5. Жакет с поясом
Жакет, похожий на халат, с поясом на талии является настоящим синонимом женственности. Во время шоппинга следует обращать внимание на модели не только из плащевой ткани. Отлично будут выглядеть модели, выполненные из кожи.
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Совсем скоро к нам придёт тёплая весенняя погода. Поэтому сейчас самое время отложить в сторону тёплые куртки и разобраться в тенденциях предстоящего сезона. 1....
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