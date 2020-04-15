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Хождение по мукам: почему судьи боятся решить судьбу 11-летнего Игната?

15.04.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Когда-нибудь история Игната Шимановича, наверное, войдет в учебники по юриспруденции как самая длительная, громкая и непонятная тяжба между родителями.

Хождение по мукам: почему судьи боятся решить судьбу 11-летнего Игната?
Все ожидали, что судебная коллегия Минского городского суда поставит в этом бесконечном деле точку, но, увы, этого не произошло. В зале суда присутствовала и корреспондент Sputnik Тамара Зенина.


Тяжба без конца

С момента развода в 2013 году Татьяна и Дмитрий Шимановичи сражаются за право законно воспитывать своего сына. Сражаются де-юре, потому что де-факто мальчик все эти годы вместе со своей старшей сестрой живет с отцом.

Дочь Карина, которой на момент развода родителей было 12 лет, сразу изъявила желание остаться с отцом. Этот факт ни у кого вопросов не вызвал. Судьба младшего ребенка Игната решалась в десятках инстанций: они склонялись то на сторону отца, то на сторону матери.

Наконец, Игнат достиг возраста, когда суд может учитывать его мнение при вынесении решения. Мальчик заявил, что хочет жить только с отцом, сестрой и бабушкой, матерью Дмитрия Шимановича.

Но суд не стал слушать мальчика, впрочем, как впоследствии он не прислушался к психологам, сотрудникам органов опеки, отделов образования и даже прокурорам.

В январе суд Заводского района Минска, вопреки ходатайству всех участников процесса, не удовлетворил иск Дмитрия Шимановича.

Это означало, что мальчик по-прежнему, согласно последнему решению 2017 года, должен проживать с матерью, с которой не живет уже более семи лет.

Конечно, Дмитрий подал апелляцию в городской суд Минска, протест подал и прокурор Заводского района. На этой неделе дело рассмотрела коллегия судей.

"Это был ужасный эксперимент"

Перед началом заседания корреспондент Sputnik успела уточнить у папы, как дела у Игната.

"Он хорошо окончил четверть, только по белорусскому у него семерки, остальные девятки-десятки. До начала эпидемии успел с классом и в музей съездить, и на выставку, и весело отметить все праздники", - показывает Дмитрий фотографии сына.

На затянувшихся каникулах Игнат читает книги, рисует, пишет стихи и скучает по любимому футболу.

"У нас есть заключения всех служб, которые дают согласие на определение места жительства ребенка с отцом. Все необходимые процедуры для этого пройдены, в том числе мальчик был изъят из семьи в приют, где, думали, что он изменит свое отношение к матери", - напомнил адвокат Дмитрия Анатолий Руткевич.

Как ранее писал Sputnik, по инициативе матери, которая считала, что сын, отказываясь жить с ней, выражает волю отца, ребенка насильно поместили в приют на три месяца.

"Это был ужасный эксперимент, но он не противоречит закону", - констатировал адвокат Руткевич.

Кстати, сама мать Татьяна Шиманович вынуждена была признать, что и в приюте ей не удалось установить психоэмоциональный контакт с сыном.


"Я против такого папы"

"Ребенок уже довольно взрослый, он определил, что будет проживать с отцом. Со стороны образования, никаких вопросов ни к отцу, ни к ребенку нет.

За то время, которое мальчик обучается в школе, мать не интересовалась его учебой ни у классного руководителя, ни у руководства школой", - отметил представитель управления образования Минского райисполкома, директор Михановичской средней школы, в которой учится Игнат, Владимир Калиновский, выступая на судебной коллегии.

"Полагаю, что судом первой инстанции не дана надлежащая оценка представленным по делу доказательствам и обстоятельствам, в частности, не учтены заключения управлений образования, мнение несовершеннолетнего ребенка.

Полагаю, что решение суда является незаконным и необоснованным и подлежит отмене с вынесением нового решения об удовлетворении исковых требований", - поддержала протест прокурора Заводского района, помощник прокурора Минска.

"Дети учатся хорошо, имеют хорошие характеристики, старшая дочь поступила в медучилище и там характеризуется хорошо. Вы возражаете против того, что дети живут с отцом?" – пыталась выяснить возражения ответчицы глава судебной коллегии Наталья Жупикова.

"Меня не устраивает то, что сын живет с отцом, я против, чтобы с таким папой жил ребенок. А как же мама?" – отметила Татьяна Шиманович.

"Ваш сын говорит, что хочет проживать с папой. Чем проживание с папой противоречит интересам ребенка?" – спросила судья.

По словам ответчицы, ей не разрешают забирать ребенка на выходные.

"Единственное, что он (отец) предлагает: "Приезжай и общайся", - уточнила Шиманович.

"Можете ли вы сказать, что проживание сына с отцом каким-то отрицательным образом влияет на его воспитание или образование?" – задала судья следующий вопрос.

"На воспитание - да. Ребенок ведет себя неадекватно. Он во всем повторяет папу. Разве учеба - это самое главное? Ребенок воспринимает свою маму как врага. Разве это нормально?" – не смогла сдержать эмоций ответчица.

На замечание судьи, что маме также следует подумать над своим поведением, та возразила: "Почему я должна подумать, если я ребенку ничего плохого не сделала? Это папе захотелось так сделать, насолить маме таким образом".

"Вы должны действовать в интересах ребенка. Вашему ребенку уже 11 лет, он вправе высказать свою точку зрения. Он желает жить с папой.

Если ему сейчас хорошо, как вы себе представляете, можно ли его против воли, согласно решению суда, заставить переехать к вам?" – задала логичный вопрос судья Жупикова и порекомендовала ответчице обратиться в органы опеки для установления порядка общения с сыном.

Никто не предполагал, что, посоветовав маме руководствоваться интересами ребенка, сами судьи, тем не менее, желания мальчика во внимание принимать не станут.

"Для чего вы обращаетесь в суд и просите определить место жительства ребенка, который и так проживает с вами? Все органы опеки сказали о том, что ребенок должен проживать с вами, ребенок желает и проживает с вами. Для чего вы идете в суд, что еще должен узаконить суд?" – внезапно обратилась с непонятным, если не сказать странным, вопросом к истцу судья Жупикова.

Вопреки всем вышеизложенным заявлением, судебная коллегия Минского городского суда …оставила в силе решение о том, что Игнат должен проживать с мамой!


Почему суд помогает матери, а не ребенку?

Надо сказать, Игнат уже неоднократно страдал из-за настойчивого желания Фемиды вернуть его матери.

Именно судом прикрывались судебные исполнители, которые однажды в течение шести часов (!) помогали Татьяне Шиманович исполнить решение, после чего ребенок попал в больницу с телесными повреждениями, а судебные исполнители были привлечены к ответственности.

"Решение о месте проживания с отцом необходимо, поскольку мать может опять забрать ребенка, и мы снова будем иметь все, что уже было, опять поиски и суды, опять травмировать ребенка", - считает директор Калиновский.

В мае 2018 года Татьяна Шиманович вместе со своими знакомыми насильно увезла мальчика и в течение четырех месяцев скрывала от всех его местонахождение. Как только отец нашел Игната, ребенок сразу же пожелал вернуться к нему.

Именно определение места жительства с матерью позволило Татьяне Шиманович запретить сыну посещать школу по месту жительства отца, в связи с чем абсолютно здоровый мальчик в течение года вынужден был обучаться на дому, а потом и вовсе был не допущен на занятия.

Из-за этого прошлым летом вместо санатория, в который собирались ехать папа с сыном, Игната поместили в Минский районный социально-педагогический центр.

Sputnik подробно описывал шокирующие обстоятельства, при которых мальчика сначала забирали в приют, а потом - из него.

Три месяца в госучреждении для ребенка совсем не были похожи на санаторий.

"В приюте Игнат стал плохо учиться, он отказывался общаться не только с мамой, но и с психологами, очень переживал, когда его отца не пускали", - вспоминает руководитель объединения "Защита прав отцов и детей" Олег Бакулин.

Он считает, что Татьяна всячески старается избежать необходимости выплачивать алименты на содержание сына и суд ей в этом способствует.

"Почему только, непонятно… Был эпизод, когда Татьяна подала на алименты на Дмитрия и тогда суд, не разобравшись в том, что дети живут с отцом, тем не менее назначил ему выплаты и потом мы с трудом смогли отменить это решение", - удивлен защитник.

"Татьяна шлет мне смски с вопросами, как дети и как их здоровье. На этом ее участие и помощь заканчиваются. Материально за эти годы она не помогала ни Карине, ни Игнату.Более того, по решению одного из судов я должен был возместить ей все судебные расходы и в течение года отдавал 25% своей зарплаты", - говорит Дмитрий Шиманович.

Подобного случая, когда суд не брал во внимание желание ребенка, не было и в практике адвоката Руткевича.

"Да, есть устоявшаяся практика по определению места жительства с матерью. В редких случаях суд дает согласие на определение места жительства с отцом, но тогда нужна отрицательная характеристика матери, например, находится в местах лишения.

В данном деле оба родителя положительные. Обычно в таких ситуациях суд учитывает мнение ребенка, но здесь - не стал.

Такое впечатление, что судьи почему-то боятся брать на себя ответственность за судьбу этого мальчика", - предположил адвокат и сообщил, что сдаваться Дмитрий не собирается.

Он намерен обращаться с жалобой в порядке надзора в вышестоящие инстанции.


Мама Татьяна Шиманович от общения с корреспондентом Sputnik отказалась.
 
Теги: Минск
 
 
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Когда-нибудь история Игната Шимановича, наверное, войдет в учебники по юриспруденции как самая длительная, громкая и непонятная тяжба между родителями.
 
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