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Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Помог дождь
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Пожарным в Чернобыльской зоне отчуждения удалось ликвидировать все очаги открытого горения. На то, чтобы справиться с возгораниями, у специалистов ушло 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борьбу с огненной стихией вели несколько сотен человек и десятки единиц наземной и воздушной техники, однако решающую роль в сражении сыграл дождь.
Теперь пожарным предстоит пролить все тлеющие участки. По предварительным подсчётам, на это уйдёт несколько суток.
Напомним, лес в зоне отчуждения загорелся 4 апреля, после чего пламя стало быстро распространяться. По подозрению в причастности к возникновению возгорания задержан один из местных жителей. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Украины. Пожарным в Чернобыльской зоне отчуждения удалось ликвидировать все очаги открытого горения. На то, чтобы справиться с возгораниями, у...
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