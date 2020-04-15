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Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Помог дождь

15.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Пожарным в Чернобыльской зоне отчуждения удалось ликвидировать все очаги открытого горения. На то, чтобы справиться с возгораниями, у специалистов ушло 10 дней,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Помог дождь

За это время пламя уничтожило более 30 % туристических объектов. Они не подлежат восстановлению.

Борьбу с огненной стихией вели несколько сотен человек и десятки единиц наземной и воздушной техники, однако решающую роль в сражении сыграл дождь.

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Помог дождь

Теперь пожарным предстоит пролить все тлеющие участки. По предварительным подсчётам, на это уйдёт несколько суток.

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Напомним, лес в зоне отчуждения загорелся 4 апреля, после чего пламя стало быстро распространяться. По подозрению в причастности к возникновению возгорания задержан один из местных жителей. Возбуждено уголовное дело. 

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Помог дождь

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Помог дождь

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Новости Украины. Пожарным в Чернобыльской зоне отчуждения удалось ликвидировать все очаги открытого горения. На то, чтобы справиться с возгораниями, у...
 
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