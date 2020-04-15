Что могло пойти не так? Посмотрите на обидную ошибку курьера при доставке

Источник материала: Tut.by

Курьер из США вышел из своего фургона, чтобы оставить посылку у порога дома, но вскоре понял, что совершил крупную ошибку. Это стало ясно, когда курьер увидел, как фургон попросту «сбегает» от него вниз по улице. Камера наблюдения сняла этот момент на видео.