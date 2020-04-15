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Песков ответил Лукашенко по поводу снижения цены на газ
Источник материала: Партизан
Внесенное главой Беларуси Александром Лукашенко предложение о более гибкой цене на газ в ЕАЭС будет прорабатываться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос для проговора на экспертном уровне в ЕАЭС, вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться", -
Накануне Лукашенко во время видеоконференции заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, и считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.
Путин тогда на эту просьбу никак не отреагировал.
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Внесенное главой Беларуси Александром Лукашенко предложение о более гибкой цене на газ в ЕАЭС будет прорабатываться, сообщил журналистам пресс-секретарь...
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