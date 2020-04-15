Песков ответил Лукашенко по поводу снижения цены на газ









сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Это вопрос для проговора на экспертном уровне в ЕАЭС, вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться", -Песков, отвечая на соответствующий вопрос.





Накануне Лукашенко во время видеоконференции заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, и считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.





Путин тогда на эту просьбу никак не отреагировал.







