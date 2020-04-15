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Тройку минского «Динамо» Веске-Эллисон-Лингле назвали одной из лучших в истории КХЛ
Источник материала: ОНТ
Тройка минского «Динамо» Веске-Эллисон-Лингле вошла в топ лучших в истории КХЛ по мнению популярного российского сайта «Чемпионат».
В сезоне-2014/15 нападающие, играя вместе, набрали 159 очков. И помогли минскому «Динамо» выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Минская тройка игроков заняла третье место. А лучшими стали: капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный вместе со своими партнерами по омскому «Авангарду», Романом Червенкой и Яромиром Ягром. Они играли за клуб в сезоне 2010 и 2011 годов.
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Тройка минского «Динамо» Веске-Эллисон-Лингле вошла в топ лучших в истории КХЛ по мнению популярного российского сайта «Чемпионат». В сезоне-2014/15 нападающие, играя...
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