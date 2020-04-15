Тройку минского «Динамо» Веске-Эллисон-Лингле назвали одной из лучших в истории КХЛ

Источник материала: ОНТ

Тройка минского «Динамо» Веске-Эллисон-Лингле вошла в топ лучших в истории КХЛ по мнению популярного российского сайта «Чемпионат».

В сезоне-2014/15 нападающие, играя вместе, набрали 159 очков. И помогли минскому «Динамо» выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Минская тройка игроков заняла третье место. А лучшими стали: капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный вместе со своими партнерами по омскому «Авангарду», Романом Червенкой и Яромиром Ягром. Они играли за клуб в сезоне 2010 и 2011 годов.

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