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Пасхальный кулич, как у бабушки: простой рецепт даже для новичка
Источник материала: ОНТ
Вкус и запах пасхального кулича многие помнят с детства. Бабушки и мамы готовили, а детям казалось, что это – верх кулинарного искусства. Делимся простым рецептом кулича, который даже у новичка получается воздушным и ароматным.
Как готовить: 50 г дрожжей положите в 500 мл теплого молока, добавьте 1 ст. л. сахара и перемешайте, присыпьте жидкость сверху 1 ст. л. муки и поставьте в теплое место на полчаса. Масса должна покрыться пузырьками и увеличиться в объеме.
Пока смешайте в отдельной емкости 2 куриных яйца, 1 стакан сахара, 100 г растопленного теплого сливочного масла. Теперь соедините две массы – молочно-дрожжевую и яично-сливочную, добавьте постепенно примерно 700 г муки. Тесто должно получиться не слишком жидким, но и не крутым.
Заполните тестом смазанные растительным маслом формы только наполовину. Выпекайте в духовке примерно 60 мин при температуре 150°C.
Секреты приготовления:
1. Все продукты во время приготовления кулича по возможности должны быть теплыми, но не горячими.
2. Дрожжи обязательно должны быть «живыми». Если через полчаса молочная масса не увеличится в объеме, значит дрожжи «не работают» и готовить выпечку с ними нельзя.
3. Все ингредиенты смешивайте вручную, желательно большой деревянной ложкой.
4. Когда выложите тесто в форму, дайте ему постоять минут 15. За это время тесто немного увеличится в объеме. По этой причине заполнять тестом форму следует только наполовину.
5. Обязательно ставьте формы с тестом в холодную духовку, чтобы нагревание проходило постепенно.
6. Пока пироги выпекаются, не открывайте духовку.
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Вкус и запах пасхального кулича многие помнят с детства. Бабушки и мамы готовили, а детям казалось, что это – верх кулинарного искусства. Делимся простым рецептом...
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