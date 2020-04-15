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Поддержка. В магазине «На крючке» большее поступление товаров для рыболовства

15.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Уважаемые клиенты магазина «На крючке» и просто любители отдохнуть на природе в наш магазин поступило много различных удилищ и катушек, прикормок и многого другого, для любой рыбалки и активного отдыха.

А так как кругом ходит вирус, то лучший вариант это время провести на природе, вдали от населенных пунктов. Поэтому ждём вас в нашем магазине за покупками по адресу г. Слуцк ул Ленина 51.

Соблюдайте меры предосторожности берегите себя и своих близких!

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Уважаемые клиенты магазина «На крючке» и просто любители отдохнуть на природе в наш магазин поступило много различных удилищ и катушек, прикормок и многого...
 
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