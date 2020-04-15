Два частных дома горели в Минске: никто не пострадал

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два частных дома горели утром 15 апреля в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сообщение о возгорании на улице 1-я Землемерная поступило минским спасателям в 7 часов. Прибыв на место, они увидели дом, охваченный пламенем. В течение 20 минут пожар был ликвидирован.





Еще один звонок о возгорании на улице Вильямса поступил на пульт спасателей часом позже. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящую кровлю дома вместе с мансардой. На тушение огня у них ушло менее 20 минут.

В результате пожаров никто не пострадал. Причины возгораний выясняются.



