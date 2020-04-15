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Два частных дома горели в Минске: никто не пострадал

15.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два частных дома горели утром 15 апреля в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сообщение о возгорании на улице 1-я Землемерная поступило минским спасателям в 7 часов. Прибыв на место, они увидели дом, охваченный пламенем. В течение 20 минут пожар был ликвидирован.

Два частных дома горели в Минске: никто не пострадал

Еще один звонок о возгорании на улице Вильямса поступил на пульт спасателей часом позже. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящую кровлю дома вместе с мансардой. На тушение огня у них ушло менее 20 минут.

В результате пожаров никто не пострадал. Причины возгораний выясняются.

Два частных дома горели в Минске: никто не пострадал

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Новости Беларуси. Два частных дома горели утром 15 апреля в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сообщение о возгорании на улице 1-я...
 
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