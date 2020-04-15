В Бобруйске снесли культовое кафе - будут строить новое, с террасой

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске снесли культовое кафе «Снежинка» на перекрестке улиц Социалистической и Интернациональной, пишет bobr.by. На его месте построят новое кафе — двухэтажное, с террасой.







Кафе «Снежинка» считалось одним из самых модных в Бобруйске в 1980—1990-х годах. В последние годы здание пустовало.

14 апреля кафе начали сносить.

На месте «Снежинки» построят кафе двухэтажное, с открытой террасой на втором этаже. По предварительным данным, строительство нового кафе начнется в мае-июне 2020 года.



Фото: Елена Фофанова, bobr.by



Фото: Елена Фофанова, bobr.by

Новое кафе будет построено в скандинавском стиле, его площадь составит около 400 м2.