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В Бобруйске снесли культовое кафе - будут строить новое, с террасой
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске снесли культовое кафе «Снежинка» на перекрестке улиц Социалистической и Интернациональной,
Кафе «Снежинка» считалось одним из самых модных в Бобруйске в 1980—1990-х годах. В последние годы здание пустовало.
14 апреля кафе начали сносить.
На месте «Снежинки» построят кафе двухэтажное, с открытой террасой на втором этаже. По предварительным данным, строительство нового кафе начнется в мае-июне 2020 года.
Новое кафе будет построено в скандинавском стиле, его площадь составит около 400 м2.
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«Снежинка» считалась одним из самых модных кафе в городе в 1980-1990-х годах.
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