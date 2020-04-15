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В Бобруйске снесли культовое кафе - будут строить новое, с террасой

15.04.2020 18:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске снесли культовое кафе «Снежинка» на перекрестке улиц Социалистической и Интернациональной, пишет bobr.by. На его месте построят новое кафе — двухэтажное, с террасой.



Кафе «Снежинка» считалось одним из самых модных в Бобруйске в 1980—1990-х годах. В последние годы здание пустовало.

14 апреля кафе начали сносить.

На месте «Снежинки» построят кафе двухэтажное, с открытой террасой на втором этаже. По предварительным данным, строительство нового кафе начнется в мае-июне 2020 года.


Фото: Елена Фофанова, bobr.by

Фото: Елена Фофанова, bobr.by

Новое кафе будет построено в скандинавском стиле, его площадь составит около 400 м2.

 
 
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«Снежинка» считалась одним из самых модных кафе в городе в 1980-1990-х годах.
 
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