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Ох уж эта улыбка. Парень показал детскую фотографию и всех рассмешил
Источник материала: СТВ
Пусть поднимут руку те, кто любит делать семейные фотографии. А теперь пусть поднимут другую руку те, кто удачно получается на этих снимках. Что же, если вы подняли обе руки, то можете себе поаплодировать, ведь вы один из немногих, кто преуспел в этом непростом деле.
Один из пользователей Reddit
Комментаторы вежливо спросили: «Автор, вы выросли и стали суперзлодеем?» Как оказалось, нет. Зловеще улыбающийся мальчик со снимка вырос в простого парня, который живёт не в злодейском логове, а в двухкомнатной квартире.
Также автор публикации добавил, что снимок был сделан в 1993 году, а родители, понимая небезопасное положение детей, находились рядом и были готовы в любой момент поймать их.
Кстати, всё-таки есть один мужчина, который умеет хорошо получаться на семейных снимках.
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Пусть поднимут руку те, кто любит делать семейные фотографии. А теперь пусть поднимут другую руку те, кто удачно получается на этих снимках. Что же, если вы подняли...
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