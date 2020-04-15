«Хозяин, вернись!»: кот остался один дома на 30 минут. Смотрите, что произошло (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Коты только кажутся независимыми и безразличными. Стоит питомцам остаться дома одним, как они начинают тосковать по своим хозяевам. Такой вывод можно сделать на основе видео, которое опубликовано на портале ridus.ru.

На кадрах – кот, оставшийся дома в одиночестве на 30 минут. Видео снято на скрытую камеру. Как только хозяин вышел за порог, питомец начал ходить по дому и мяукать, ожидая возвращения своего владельца.

Пользователи сети посочувствовали животному, а также посетовали, что автор ролика не показал кадры с реакцией кота на свое возвращение: «О, эти звуки скорби…», «Ужасно, как автор видео мог не показать нам самого важного, когда он возвращается домой и кот снова счастлив?!», «Мы требуем кадры воссоединения!» – написали в комментариях.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram