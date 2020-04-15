ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Хозяин, вернись!»: кот остался один дома на 30 минут. Смотрите, что произошло (ВИДЕО)

15.04.2020 18:08 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Хозяин, вернись!»: кот остался один дома на 30 минут. Смотрите, что произошло (ВИДЕО)

Коты только кажутся независимыми и безразличными. Стоит питомцам остаться дома одним, как они начинают тосковать по своим хозяевам. Такой вывод можно сделать на основе видео, которое опубликовано на портале ridus.ru.

На кадрах – кот, оставшийся дома в одиночестве на 30 минут. Видео снято на скрытую камеру. Как только хозяин вышел за порог, питомец начал ходить по дому и мяукать, ожидая возвращения своего владельца. 

Пользователи сети посочувствовали животному, а также посетовали, что автор ролика не показал кадры с реакцией кота на свое возвращение: «О, эти звуки скорби…», «Ужасно, как автор видео мог не показать нам самого важного, когда он возвращается домой и кот снова счастлив?!», «Мы требуем кадры воссоединения!» – написали в комментариях. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коты только кажутся независимыми и безразличными. Стоит питомцам остаться дома одним, как они начинают тосковать по своим хозяевам. Такой вывод можно сделать на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Официально. Apple представила новый недорогой смартфон - iPhone SE (2020)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика