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«Хозяин, вернись!»: кот остался один дома на 30 минут. Смотрите, что произошло (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Коты только кажутся независимыми и безразличными. Стоит питомцам остаться дома одним, как они начинают тосковать по своим хозяевам. Такой вывод можно сделать на основе видео, которое
На кадрах – кот, оставшийся дома в одиночестве на 30 минут. Видео снято на скрытую камеру. Как только хозяин вышел за порог, питомец начал ходить по дому и мяукать, ожидая возвращения своего владельца.
Пользователи сети посочувствовали животному, а также посетовали, что автор ролика не показал кадры с реакцией кота на свое возвращение: «О, эти звуки скорби…», «Ужасно, как автор видео мог не показать нам самого важного, когда он возвращается домой и кот снова счастлив?!», «Мы требуем кадры воссоединения!» – написали в комментариях.
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Коты только кажутся независимыми и безразличными. Стоит питомцам остаться дома одним, как они начинают тосковать по своим хозяевам. Такой вывод можно сделать на...
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