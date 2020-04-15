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Следователи возбудили уголовные дела в отношении жителя Гродно за несанкционированный доступ к компьютерной информации
Источник материала: БTБрак завершился, но ревность осталась. Несколько месяцев экс-супруг изучал переписки бывшей жены в социальных сетях, менял пароли к ее аккаунтам и даже выяснял отношения с потенциальными ухажерами. Следователи возбудили уголовные дела в отношении 40-летнего жителя Гродно за несанкционированный доступ к компьютерной информации и неправомерное завладение ею. Как выяснилось, пара распалась в прошлом году, но мужчина регулярно навещал дочь. Ребенок живет с бывшей супругой. В гостях он пользовался гаджетами, с которых был открыт доступ к соцсетями жены. Фигурант пользовался этим и не раз менял логин и пароль от страницы на сайте знакомств и от личного кабинета на сайте мобильного оператора. Мужчина мониторил переписки, запрашивал детализацию звонков экс-возлюбленной. Затем он звонил некоторым абонентам и выяснял с ними отношения. Известно, что фигурант ранее привлекался к административной ответственности за умышленное причинение телесного повреждения и другие насильственные действия в отношении бывшей супруги.
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Следователи возбудили уголовные дела в отношении жителя Гродно за несанкционированный доступ к компьютерной информации
Брак завершился, но ревность осталась. Несколько месяцев экс-супруг изучал переписки бывшей жены в социальных сетях, менял пароли к ее аккаунтам и даже выяснял...
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