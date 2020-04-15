Источник материала: Вороновская газета





Около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск масок, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения СП ЗАО «Милавица». Это предприятие также шьет маски для повседневного использования, передает корреспондент БЕЛТА .

«Около 27 крупных предприятий переориентировались и занимаются выпуском медицинских масок, в рамках смежной работы в этот процесс еще вовлечено порядка 70 небольших, частных предприятий», — отметил Игорь Петришенко.

По его словам, вчера в адрес РУП «Белфармация» и УП «Белмедтехника» отгружено около 1 млн масок. «Но потребность у людей — где-то 2-3 млн масок, и мы должны ее удовлетворить, особенно в таком большом городе, как Минск. Поэтому сейчас смотрим, чтобы все предприятия, которые имеют швейные производства, активно включились в пошив масок», — пояснил вице-премьер.

Что касается «Милавицы», то, как уточнил Игорь Петришенко, там переориентировались на производство масок с 9 апреля, когда была поставлена соответствующая задача. «Исходя из имеющихся в основном производстве материалов и сырья, они перестроились и выпускают маски, которые пользуются популярностью и подходят по ценовым параметрам. Предприятие вышло на производство 23-25 тыс. масок в сутки, есть возможности его увеличить до 40 тыс. Но поставлена задача, чтобы выпускать до 60 тыс., а, возможно, до 80 тыс. масок в сутки», — добавил Игорь Петришенко.

https://www.belta.by/