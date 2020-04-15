ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Официально. Apple представила новый недорогой смартфон - iPhone SE (2020)

15.04.2020 18:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Apple на официальном сайте представила новый смартфон под названием iPhone SE (2-ого поколения). Гаджет выполнен в знакомом дизайне, но при этом оснащается улучшенными техническими характеристиками.


Внешне устройство практически неотличимо от iPhone 8 — по дизайну и общим габаритам аппараты схожи. Обновленный iPhone SE оснащается IPS-экраном на 4,7 дюйма (1334 на 750 точек, 326 ppi, максимум 625 нит). Панель поддерживает технологию адаптивной регулировки цветности True Tone, а также Haptic Touch.

В нижней части корпуса — сканер отпечатков пальцев, встроенный в физическую клавишу Home. Никакой системы Face ID нет, правда в активе платежная система Apple Pay. Поддержки работы в 5G-сетях ожидать также не стоит.


Процессор — Apple A13 Bionic. На таком же чипе работают iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Объем оперативной памяти и аккумулятора новинки не уточняются. Но Apple уверяет, что новый iPhone SE способен продержаться до 13 часов на одном заряде при просмотре видео. В активе быстрая проводная (18 Вт) и беспроводная зарядки, правда подходящий адаптер питания придется докупать отдельно.

Одинарная камера разрешением в 12 Мп (f/1.8) расположена на задней стороне корпуса. Она позволяет делать фото людей в режиме боке и снимать с 5-кратным цифровым зумом. Доступна и запись 4K-видео на скорости до 60 fps, а также функция Slo-mo съемки (до 240 fps). Интересно, что во время видеосъемки можно делать фото на 8 Мп. Фронтальная камера — на 7 Мп (f/2.2).

А еще устройство не оснащается 3,5-мм разъемом, но может похвастаться системой защиты от воды и пыли по стандарту IP67. Допускается погружение в воду на глубину до одного метра длительностью до 30 минут. Кроме того, аппарат может работать со встроенными eSIM-картами.


Стартовая версия iPhone SE (2-ого поколения) в версии с 64 ГБ встроенной памяти в США будет продаваться за 399 долларов. Модификация на 128 ГБ — за 449 долларов, 256 ГБ — за 549 долларов. Доступные цвета корпуса — черный, белый и красный.

Ниже — цены других популярных у нас сегодня iPhone:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи возбудили уголовные дела в отношении жителя Гродно за несанкционированный доступ к компьютерной информации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика