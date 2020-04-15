Официально. Apple представила новый недорогой смартфон - iPhone SE (2020)

Источник материала: Tut.by

Компания Apple на официальном сайте представила новый смартфон под названием iPhone SE (2-ого поколения). Гаджет выполнен в знакомом дизайне, но при этом оснащается улучшенными техническими характеристиками.





Внешне устройство практически неотличимо от iPhone 8 — по дизайну и общим габаритам аппараты схожи. Обновленный iPhone SE оснащается IPS-экраном на 4,7 дюйма (1334 на 750 точек, 326 ppi, максимум 625 нит). Панель поддерживает технологию адаптивной регулировки цветности True Tone, а также Haptic Touch.

В нижней части корпуса — сканер отпечатков пальцев, встроенный в физическую клавишу Home. Никакой системы Face ID нет, правда в активе платежная система Apple Pay. Поддержки работы в 5G-сетях ожидать также не стоит.





Процессор — Apple A13 Bionic. На таком же чипе работают iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Объем оперативной памяти и аккумулятора новинки не уточняются. Но Apple уверяет, что новый iPhone SE способен продержаться до 13 часов на одном заряде при просмотре видео. В активе быстрая проводная (18 Вт) и беспроводная зарядки, правда подходящий адаптер питания придется докупать отдельно.

Одинарная камера разрешением в 12 Мп (f/1.8) расположена на задней стороне корпуса. Она позволяет делать фото людей в режиме боке и снимать с 5-кратным цифровым зумом. Доступна и запись 4K-видео на скорости до 60 fps, а также функция Slo-mo съемки (до 240 fps). Интересно, что во время видеосъемки можно делать фото на 8 Мп. Фронтальная камера — на 7 Мп (f/2.2).

А еще устройство не оснащается 3,5-мм разъемом, но может похвастаться системой защиты от воды и пыли по стандарту IP67. Допускается погружение в воду на глубину до одного метра длительностью до 30 минут. Кроме того, аппарат может работать со встроенными eSIM-картами.





Стартовая версия iPhone SE (2-ого поколения) в версии с 64 ГБ встроенной памяти в США будет продаваться за 399 долларов. Модификация на 128 ГБ — за 449 долларов, 256 ГБ — за 549 долларов. Доступные цвета корпуса — черный, белый и красный.

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