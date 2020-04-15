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Подготовлен проект указа о поддержке экономики - Госкомимущество

15.04.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Подготовлен комплексный проект указа "О поддержке экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Подготовлен проект указа о поддержке экономики - Госкомимущество

В документ включены согласованные с заинтересованными предложения Госкомимущества, направленные на поддержку арендаторов, чья деятельность наиболее подвержена неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации (туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и др.).

Нормы проекта распространяются на арендаторов (ссудополучателей) недвижимого имущества, находящегося в госсобственности, а также в собственности хозобществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находятся в собственности Беларуси и (или) ее административно-территориальных единиц.

В частности, проектом указа предусматривается предоставление до 30 сентября 2020 года отсрочки по оплате арендной платы за пользование таким имуществом (возмещению расходов, связанных с его содержанием и эксплуатацией) с рассрочкой уплаты по 31 декабря 2020 года.

Арендодателям (ссудодателям) недвижимого имущества при предоставлении арендаторам такой отсрочки также предлагается установить на аналогичный срок отсрочку по арендной плате за землю, налогу на землю и на недвижимость.

В целях недопущения роста арендной платы в связи с увеличением базовой арендной величины проектом указа с 1 апреля вводится мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы на срок до 30 сентября 2020 года.

 
 
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  Подготовлен комплексный проект указа "О поддержке экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. В документ включены...
 
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