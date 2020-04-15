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В Беларуси радиационная обстановка на загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях стабильная

15.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси радиационная обстановка на загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях стабильная

В Беларуси радиационная обстановка на загрязненных в результате аварии на ЧАЭС территориях стабильная. Об этом сказал сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси радиационный мониторинг атмосферного воздуха организован на сети, состоящей из 41 стационарного пункта наблюдений Минприроды. Ежедневно измеряются мощности дозы гамма-излучений. На 25 из них контролируются радиоактивные выпадения из атмосферы, на 10 проводится отбор аэрозолей приземного слоя атмосферы. Радиационный мониторинг поверхностных вод осуществляется на 6 пунктах наблюдений (на реках, расположенных на загрязненных в результате аварии территориях). Также проводится трансграничный мониторинг поверхностных вод на 7 пунктах наблюдений. Оценка радиоактивного загрязнения почв выполняется на 39 пунктах. Еще на 18 пунктах наблюдений — ландшафтно-геохимических полигонах — оценивается распределение радионуклидов по вертикальному профилю почв. «Предварительные результаты мониторинга говорят о том, что за прошедшие более чем 30 лет после аварии на ЧАЭС радиационная обстановка в стране стабилизировалась. Есть, конечно, территории с повышенным радиационным фоном, которые требуют особого отношения», — отметил Михаил Коваленко.

В Беларуси радиационная обстановка на загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях стабильная

Также эксперт рассказал, что кроме стационарных пунктов наблюдений работают автоматизированные системы контроля радиационной обстановки, четыре из них расположены в зонах влияния АЭС сопредельных государств, еще одна — в районе строительства БелАЭС.

«Строительство БелАЭС стало для нас очередной вехой развития радиационного мониторинга. Там организовано три дополнительных пункта отбора радиоактивных выпадений и аэрозолей, три пункта наблюдений радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре пункта наблюдений радиационного мониторинга почв», — сообщил Михаил Коваленко.

Все материалы круглого стола здесь

https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси радиационная обстановка на загрязненных в результате аварии на ЧАЭС территориях стабильная. Об этом сказал сегодня во время круглого стола в...
 
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